4 soluciones para tener privacidad en jardines, balcones y terrazas

El jardín, balcón o terraza suelen ser los espacios donde la privacidad queda un poco expuesta por lo que la mirada de los demás está más que presente. Si buscas soluciones pues te traemos unas alternativas que incluso decorarán estos sitios.

Lo que aquí te vamos a ofrecer son propuestas que combinan estética y funcionalidad. Al incorporar elementos decorativos puedes transformar tus espacios en acogedores y agradables.

¿Cómo obtener privacidad en tus espacios?

Celosías y paneles decorativos como barrera visual

Una de las opciones más utilizadas son las celosías ya que crean una barrera visual efectiva frente a las miradas exteriores, al tiempo que permiten el paso de la luz y favorecen la circulación del aire. Podrás encontrar de materiales como madera, PVC, aluminio o materiales compuestos.

Si buscas algo económico puedes optar por los elaborados con cañizo, bambú o brezo. Así vas a poder cubrir barandillas y vallas de forma rápida, lo que limita la visibilidad desde el exterior.

Toldos verticales y cortinas para exteriores

Otra de las opciones es la de colocar toldos verticales y cortinas. Estas pueden desplegarse cuando quieres tener privacidad o recogerlas cuando quieres aprovechar la vista. Es versátil a la hora de elegir cómo manejar tu intimidad.

Los toldos son hermosos.|Pinterest

Encontrarás opciones fabricadas con tejidos resistentes a la intemperie. Además, tienen la capacidad regular la ventilación y la luz por lo que se convierte en una opción práctica para balcones y terrazas de diferentes dimensiones, especialmente en zonas donde la exposición varía a lo largo del día.

Vegetación como solución natural y decorativa

Aquí tenemos una alternativa natural que te hará aprovechar la luz y la ventilación. Utilizar jardines verticales le da vida a tus espacios y un gran valor decorativo. Para su instalación, se pueden combinar especies como hiedras, potos, jazmines, plantas aromáticas o helechos, seleccionadas según las condiciones de luz y el espacio disponible.

Maceteros

Por último, nos encontramos con una gran alternativa donde puedes colocar maceteros para que haya una separación entre el espacio privado y el exterior. Debes colocarlas junto a las barandillas o límites de la terraza para ganar intimidad.

Esta es una idea increíble.|Pinterest

Elige especies con follaje abundante o cierta altura, como bambú no invasivo, laureles, fotinias, adelfas u otros arbustos ornamentales que mantengan su atractivo durante todo el año.