Estos son los elementos que son un “imán” para los mosquitos en tu hogar

En esta época del año es muy frecuente la presencia de mosquitos en el hogar. Estos insectos son muy molestos y pueden causar enfermedades por lo que es mejor tenerlos lejos.

Lo que muchas personas desconocen es que hay ciertos elementos que son imanes para los mosquitos y que contribuyen a que se reproduzcan rápidamente. Estos insectos buscan agua, humedad, calor y olores que les brinden comida y un espacio para vivir.

¿Cuáles son los elementos que atraen los mosquitos?

Hay 5 elementos claves que atraen los mosquitos, estos son:

Agua estancada

Debes procurar que no quede agua en cubetas, tinacos, floreros, bebederos y llantas, o evitar los pequeños charcos ya que son lugares ideales para que los mosquitos depositen sus huevos.

Es importante que vacíes los lugares donde se acumula el agua. Tapas aquellos recipientes que están vacíos. Cambia el agua de los floreros y los bebederos de tus mascotas. Seca los charcos de agua. Mantente atento después de cada lluvia.

Restos orgánicos

Otro factor que debes tener en cuenta es evitar los restos de comida que generan olores y humedad ya que atrae a los mosquitos. Para evitarlo, saca la basura orgánica con regularidad. Usa bolsas cerradas o botes tapados. Al vaciar el bote de la basura orgánica, límpialos con desinfectante.

Humedad encerrada

La humedad es sumamente esencial para los mosquitos, es por esto que debes ventilar los baños, patios, balcones y azoteas encharcadas. Evita fugas y goteras de agua crean las condiciones necesarias de humedad para que se reproduzcan los mosquitos.

Ventila todo el tiempo el baño y las habitaciones, sobre todo después de haberte duchado. Repara las fugas de agua y cuida las goteras. Barre tu patio, balcón y azotea para que no tengan charcos.

Plantas y jardines descuidados

Los mosquitos ven refugio en el césped alto, las hojas acumuladas y las plantas crecidas o descuidadas. Para evitarlo poda tus plantas y césped regularmente. Retira las hojas secas. No riegues tus plantas en exceso.

Puertas y ventanas abiertas

Por último, debes tener en cuenta que los mosquitos ingresan por ventanas y puertas abiertas. Debes cerrarlas bien o colocar mosquiteros. El uso de repelentes pude ser un gran aliado.