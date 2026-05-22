Qué tono de tinte debes usar después de los 40 para rejuvenecer el rostro

Elegir el tono correcto de cabello puede ser todo un problema por lo que es importante tener en cuenta los consejos de los especialistas. De esta manera es que te vamos a contar todo lo que tienes que tener en cuenta después de los 40 para rejuvenecer el rostro.

Noticias Baja California del 22 de mayo 2026

Después de los 40 años, la regla de oro para rejuvenecer el rostro es optar por tonos cálidos, multidimensionales y ligeramente más claros que tu base natural, evitando los colores oscuros o planos que endurecen las facciones. Alrededor de esta edad, la piel tiende a perder luminosidad y aparecen las primeras líneas de expresión, por lo que el tinte adecuado debe actuar como un reflector de luz natural para suavizar el rostro.

¿Cuáles son los tonos que rejuvenecen?

Gama de los Caramelo y Miel: Ideales si tu base es castaña o morena. Los reflejos en estos tonos aportan calidez inmediata, endulzan las facciones y simulan el brillo que el sol le da al cabello de forma natural.

Castaños Claros y Avellana: Marcas como L'Oréal Paris destacan que el castaño medio o claro evita el contraste drástico del negro y disimula de mejor forma el crecimiento de las canas.

Rubio Dorado y Beige: Si prefieres el cabello claro, los rubios cremosos, arena o vainilla iluminan el rostro. Debes alejarte de los rubios platinados o extremadamente fríos, ya que pueden hacer que la piel luzca opaca o pálida.

Cobrizos Suaves o "Ronze": La mezcla de castaño y pelirrojo aporta una vitalidad única y mucha energía a las pieles claras o con subtonos cálidos.

Técnicas recomendadas para dar dimensión

Los estilistas profesionales sugieren no aplicar un tinte en bloque (un solo color plano de la raíz a las puntas). En su lugar, es mejor optar por efectos que distribuyan la luz de manera estratégica:

Balayage o Babylights: Mechas muy finas, especialmente concentradas alrededor del rostro (técnica conocida como contouring), que difuminan las líneas de expresión.

Degradados suaves: Mantener la raíz un poco más cercana a tu tono natural ayuda a que el crecimiento de las canas sea menos evidente y espacia las visitas al salón.

Colores que no debes usar

Negro azabache o castaño muy oscuro: Crean un marco rígido alrededor de la cara, acentúan las ojeras y marcan profundamente las arrugas.

Tonos cenizos extremos: Salvo excepciones de pieles muy frías, el exceso de gris o ceniza puede apagar el brillo saludable de la piel, dándole un aspecto cansado.