Esta es la manera correcta de lavar tenis blancos que se mojaron con la lluvia

Al llegar la temporada de lluvias comienzan a aparecer el lodo, los charcos y las principales “victimas” son los tenis o el calzado en general. Si los tenis son blancos pues el problema se agrava.

El color blanco en el calzado se puede ver arruinado por el agua sucia por lo que es importante limpiarlos bien. Muchas personas toman la decisión de meterlos en la lavadora, o colocarlos al sol, pero estas son malas ideas porque deforman el calzado o los ponen amarillos.

¿Cuál es la manera correcta de lavar los tenis blancos?

Para lavar correctamente los tenis, es importante retirar las agujetas y las plantillas para limpiarlas por separado. Luego debes quitar el exceso de lodo o tierra que haya con ayuda de un cepillo seco o una toalla. Si no haces estos pasos y lavas directamente, las manchas pueden incrustarse más en la tela.

El siguiente paso es usar agua tibia con jabón neutro o detergente suave. Vas a utilizar un cepillo de cerdas suaves o un cepillo dental viejo, para tallar las zonas manchadas con movimientos delicados. Para la suela puedes ayudarte de bicarbonato con un poco de agua para recuperar el color blanco.

|Foto de Kanur Ismail en Canva.

Como mencionamos anteriormente no debes colocar los tenis en la secadora o dejarlos bajo el sol directo. Una buena opción es dejarlos secar en un lugar ventilado y rellenarlos con papel absorbente para eliminar la humedad interna y conservar su forma.

Un dato a tener en cuenta es que en esta época de lluvias se recomienda usar tenis con materiales impermeables o de secado rápido, así como aquellos con suelas antiderrapantes para no caerte con el piso mojado. Si eres amante de la moda puedes usar zapatos tipo outdoor y las botas urbanas ligeras, ya que ofrecen mayor protección contra el agua sin perder comodidad.