Karen Horney, psicoanalista alemana: ‘Si quieres estar orgulloso de ti mismo, haz esto’

Las reflexiones de Karen Horney se basan en su teoría sobre la personalidad neurótica y el desarrollo emocional. En una de sus frases más conocidas explica cuál podría ser el secreto para sentirse orgulloso de uno mismo. Según sus ideas, una autoestima sana se construye a partir del autocuidado y de las acciones coherentes con los propios valores.

¿Qué significa la frase de Karen Horney?

La frase completa de Karen Horney dice: “Si quieres sentirte orgulloso de ti mismo, haz cosas que te hagan sentir orgulloso”. Con esta reflexión, la autora revela que el bienestar emocional no depende únicamente de lo que pensamos, sino también de lo que hacemos diariamente.

El bienestar emocional depende de lo que hacemos diariamente.|(ESPECIAL/CANVA)

Esta idea suele relacionarse con su influyente teoría del neopsicoanálisis y con sus críticas hacia las ideas de Sigmund Freud , según explica Psicología y Mente.

El significado de esta frase apunta a que el orgullo personal no se construye solo con pensamientos positivos, sino mediante acciones coherentes. No basta con decir “quiero sentirme mejor conmigo mismo”; también es necesario actuar de manera que uno admire sus propias decisiones y comportamientos.

A partir de esta reflexión, pueden desprenderse varias interpretaciones:



La autoestima se alimenta de acciones, no solo de deseosCuando una persona actúa de acuerdo con sus valores —como la honestidad, responsabilidad, perseverancia o generosidad— es más probable que desarrolle respeto y admiración por sí misma .

. La identidad se fortalece con la congruencia Existe una relación importante entre lo que una persona dice querer ser y lo que realmente hace. La coherencia entre pensamiento y acción fortalece la identidad personal y la seguridad emocional .

Existe una relación importante entre lo que una persona dice querer ser y lo que realmente hace. . El orgullo sano no es egoLa reflexión también diferencia el orgullo saludable del ego excesivo. Sentirse orgulloso de uno mismo significa experimentar satisfacción interna por actuar de acuerdo con los propios principios y valores.

¿Quién era Karen Horney?

Karen Horney fue una psiquiatra y psicoanalista alemana nacida en 1885. Estudió Medicina en la Universidad de Berlín y, tras la muerte de sus padres, comenzó a interesarse profundamente en el psicoanálisis.

Durante esa etapa se acercó a Karl Abraham, uno de los discípulos más importantes de Sigmund Freud.

Posteriormente, Karen Horney se convirtió en una de las principales críticas de Freud y desarrolló teorías que revolucionaron la comprensión de la personalidad y las emociones. También trabajó junto a especialistas como Erich Fromm y Harry Stack Sullivan, con quienes ayudó a desarrollar corrientes que cuestionaban las ideas tradicionales del psicoanálisis sobre la sexualidad y el comportamiento humano.