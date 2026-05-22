En qué parte de la casa colocar el refrigerador para evitar que consuma más luz
Existen ciertos lugares que están PROHIBIDOS para poner el refrigerador porque podrían provocar daños en su funcionamiento y terminan gastando energía.
El refrigerador es uno de los electrodomésticos que gasta más energía en la casa porque todo el día está conectado y trabajando para mantener la temperatura de los alimentos. Es por esto que resulta indispensable conocer ciertos trucos que son muy funcionales para ahorrar luz y así evitar que consuma en exceso para que el recibo no llegue carísimo cada mes.
Uno de los que mejor funcionan, consiste simplemente en poner este aparato en zonas estratégicas de la cocina, de modo que no necesite estar trabajando a marchas forzadas. De acuerdo con el portal especializado Beko, lo ideal es que el refri esté lejos de la estufa y que no le pegue la luz solar directa, ya que esto puede afectar considerablemente su funcionamiento.
¿Por qué el refrigerador no se debe poner cerca de la estufa?
Aunque vivas en un departamento pequeño y el espacio de tu cocina sea muy reducido, hay que evitar a toda costa poner el refrigerador junto a la estufa u hornos eléctricos. Esto porque el calor que generan estos aparatos cuando están encendidos llega a afectar el correcto funcionamiento de la nevera, ya que tal como explica Michigan Saves, obliga al electrodoméstico a trabajar más para lograr la temperatura adecuada.
En este sentido, uno de los mejores lugares para instalar un refrigerador es cerca de una pared lisa y dejar al menos 5 centímetros de espacio para que los ventiladores "respiren". También se deben omitir las áreas que estén pegadas a una ventana, ya que los ambientes cambiantes tampoco son óptimos para este tipo de aparatos.
Mantenimiento para refrigeradores: 3 consejos para prolongar su vida útil y evitar que consuma mucha luz
- Limpiarlo con frecuencia. Además de los malos olores, un refrigerador atascado de comida echada a perder puede terminar dañando el material de los interiores, lo que provoca una apariencia amarillenta nada agradable, según datos de Right White Goods.
- No desconectarlo por ningún motivo. A menos de que sea una situación extraordinaria como problemas con la luz, no es recomendable desconectar el refri a lo largo del día. Esto ya que lejos de evitar que consuma luz, podría generar daños en el sistema eléctrico.
- Quitar el "hielo" que se acumula en las puertas. La escarcha que se genera en la puerta o el congelador es nocivo cuando comienza a volverse una plasta, menciona un artículo de Consume Reports. Esto ya que se corre el riesgo de que se obstruyan las ventilaciones y bobinas, por lo que tampoco hay que saturar la zona superior de la nevera con cajas de cereal o recipientes.