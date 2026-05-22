En qué parte de la casa colocar el refrigerador para evitar que consuma más luz

El refrigerador es uno de los electrodomésticos que gasta más energía en la casa porque todo el día está conectado y trabajando para mantener la temperatura de los alimentos. Es por esto que resulta indispensable conocer ciertos trucos que son muy funcionales para ahorrar luz y así evitar que consuma en exceso para que el recibo no llegue carísimo cada mes.

Uno de los que mejor funcionan, consiste simplemente en poner este aparato en zonas estratégicas de la cocina, de modo que no necesite estar trabajando a marchas forzadas. De acuerdo con el portal especializado Beko, lo ideal es que el refri esté lejos de la estufa y que no le pegue la luz solar directa, ya que esto puede afectar considerablemente su funcionamiento.

El refrigerador debe estar alejado de las estufas|Canva

¿Por qué el refrigerador no se debe poner cerca de la estufa?

Aunque vivas en un departamento pequeño y el espacio de tu cocina sea muy reducido, hay que evitar a toda costa poner el refrigerador junto a la estufa u hornos eléctricos. Esto porque el calor que generan estos aparatos cuando están encendidos llega a afectar el correcto funcionamiento de la nevera, ya que tal como explica Michigan Saves, obliga al electrodoméstico a trabajar más para lograr la temperatura adecuada.

En este sentido, uno de los mejores lugares para instalar un refrigerador es cerca de una pared lisa y dejar al menos 5 centímetros de espacio para que los ventiladores "respiren". También se deben omitir las áreas que estén pegadas a una ventana, ya que los ambientes cambiantes tampoco son óptimos para este tipo de aparatos.

El calor de la estufa puede afectar el funcionamiento del refrigerador|Freepik

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