Muere hijo de famoso actor a los 14 años por cáncer de boca; así fue la desgarradora despedida

El actor estadounidense Daniel Coleman, estrella de “Danny Go!” anunció el pasado 22 de mayo que su hijo Isaac Daniel Coleman falleció el jueves 21 de mayo, esto luego de ser diagnosticado con cáncer de boca en etapa terminal.

¿Cómo despidió Daniel Coleman a su hijo?

A través de una publicación en instagram el reconocido actor, creador de contenido y presentador compartió un mensaje que ha conmovido a miles de personas. “El dolor en mi corazón es mucho mayor de lo que puedo soportar. Pero al ver miles de fotos y videos esta última semana, también me siento lleno de un inmenso orgullo” fueron algunas de las palabras que emitió Coleman junto a un par de fotografías, una en la que se le veía muy felíz cargando a su pequeño.

En la misma publicación el actor expresó que los 14 años de su hijo estuvieron llenos de muchos retos, mismos que el joven enfrentó con fortaleza. “¡Realmente tenías una chispa única, Isaac! Recordar cuánto te amábamos y cuán llena de vida fue tu tiempo aquí me reconforta enormemente” fueron palabras que el actor escribió en su posteo. Daniel terminó el emotivo mensaje diciendo que ser padre de Isaac fue el honor más grande que tuvo en la vida además de que expresó que estaba muy orgulloso de él y que lo amaría por siempre. “Descansa en paz, hijo”, fueron las palabras con las que finalizó su despedida el actor.

En 2025 Coleman anunció por primera vez que su hijo había sido diagnosticado con cáncer en la boca. “Para ser honesto, siempre supimos que este día llegaría, ya que es casi una certeza con la anemia de Fanconi", fue parte de la declaración del actor. Por su parte,. Daniel canceló su gira de 2026 ya que decidió enfocar toda su atención en el cuidado de su hijo.

¿Quién es Daniel Coleman?

Daniel Coleman es internacionalmente conocido por su canal de YouTube infantil "Danny Go!" en el cuál destacan canciones, bailes y rutinas muy enérgicas dedicadas para niños, esto con el fin de incentivar la actividad física. Su impacto en la industria del entretenimiento ha sido muy grande, tanto que en su cuenta de instagram “dannygo_official” acumula más de 300 mil seguidores.