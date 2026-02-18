Elimina los bloqueos energéticos con tan solo dos ingredientes de cocina

El bienestar energético es muy importante para una vida más armoniosa, es por esto que se ha puesto de moda un ritual casero que consta de utilizar un vaso con vinagre y sal. Esta es una práctica inspirada en el Feng Shui que quita la mala energía del hogar o de una persona.

A continuación, te vamos a contar el método para que puedas llevarlo a cabo desde una perspectiva espiritual y energética. Toma nota y ponlo en práctica para liberar las malas energías.

¿Cómo se lleva a cabo el ritual del vasito con vinagre y sal?

Para el Feng Shui es muy importante el flujo de la energía para poder mantener el equilibrio, de esta manera se debe trabajar en los espacios para que no sean un obstáculo.

Este ritual lo que busca es equilibrar o absorber vibraciones negativas acumuladas. Lo que tienes que hacer es mezclar tres ingredientes básicos:



Sal gruesa

Vinagre blanco

Agua

Esto actúa como un imán energético que lo que hace es atraer las energías densas o negativas del ambiente. Lo que tienes que hacer para llevar a cabo el ritual son los siguientes sencillos pasos:



Coloca un puñado de sal gruesa en el vaso.

Añade vinagre blanco en la misma proporción.

Agrega agua hasta completar el recipiente sin que se desborde.

No mezcles con cuchara; deja que los elementos se integren de forma natural. Esto es muy importante para que el ritual pueda actuar.

Este ritual es poderoso.

Por otro lado, debes tener en cuenta que el vaso debe ser colocado en un lugar de tu casa donde no lo veas constantemente. Esto tiene que permanecer allí entre cuatro y cinco días. Si ves que el líquido se puso turbio o se cristaliza parcialmente es significado de que absorbió las energías negativas.

Por último, tienes que desechar el contenido por el desagüe y lavar bien el vaso antes de reutilizarlo. Recuerda que los rituales de este tipo se deben hacer con mucha fe.