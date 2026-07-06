Así puedes eliminar y prevenir el olor a humedad en las toallas

Las toallas que tenemos en casa con facilidad pueden adquirir un olor a humedad, situación que suele ser incómoda de experimentar, ya que es un aroma que perdura y nos genera una sensación de poca limpieza.

Para que eso ya no te pase, te detallaremos cómo eliminar y prevenir esa sensación en tus textiles que tienes en el baño, pequeños consejos que van a hacer grandes cambios.

¿Cómo sacar el olor a humedad de una toalla?

Seguramente te ha pasado que al lavar tus toallas, después de salir de tu lavadora, aún mantienen ese olor a humedad, una sensación muy incómoda de percibir. Para que eso ya no te pase, y evites gastar grandes cantidades de agua, se recomienda hacer lo siguiente para eliminar el mal olor:

Antes de lavar tus prendas, en una cubeta con 5 litros de agua caliente con 1 taza de vinagre blanco de limpieza. Introduce tus toallas y dejamos reposar por 30 minutos. Pasado el tiempo, enjuagamos con abundante agua para después hacer el ciclo de lavado normal con los detergentes y productos que sueles usar. Sigue las instrucciones de secado y lavado en su etiqueta.

Es una técnica que podemos usar para eliminar el aroma desagradable; esto se debe a que el vinagre es un gran insumo para poder neutralizar esas fragancias. Recuerda no exceder la cantidad y evitar el uso de otros vinagres (manzana o vino tinto).

¿Cómo evitar el olor a humedad en la toalla?

Aunque el hack anterior te ayudará en la limpieza de las toallas, es fundamental que conozcas algunos tips para prevenir el olor a humedad; aplica los siguientes puntos:

Cuelga las toallas después de usarse en espacios ventilados.

No coloques tus prendas mojadas en el espacio de ropa sucia antes de dejarlas secas.

Guarda tus prendas en espacios secos, ya que almacenarlas en espacios con mucha humedad y poca ventilación va a perjudicar.

Con todos los consejos anteriores vas a prevenir ese aroma a moho en tus prendas, evitando que esa fragancia pueda pasar directamente a tu cuerpo. Ponlo a prueba y cuéntanos sus resultados.