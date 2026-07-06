Así puedes eliminar y prevenir el olor a humedad en las toallas
El olor a humedad en las toallas es horrible; para que eso ya no te ocurra, te detallaremos la mejor forma de eliminar y prevenir esos aromas fácilmente.
Las toallas que tenemos en casa con facilidad pueden adquirir un olor a humedad, situación que suele ser incómoda de experimentar, ya que es un aroma que perdura y nos genera una sensación de poca limpieza.
Para que eso ya no te pase, te detallaremos cómo eliminar y prevenir esa sensación en tus textiles que tienes en el baño, pequeños consejos que van a hacer grandes cambios.
¿Cómo sacar el olor a humedad de una toalla?
Seguramente te ha pasado que al lavar tus toallas, después de salir de tu lavadora, aún mantienen ese olor a humedad, una sensación muy incómoda de percibir. Para que eso ya no te pase, y evites gastar grandes cantidades de agua, se recomienda hacer lo siguiente para eliminar el mal olor:
- Antes de lavar tus prendas, en una cubeta con 5 litros de agua caliente con 1 taza de vinagre blanco de limpieza.
- Introduce tus toallas y dejamos reposar por 30 minutos.
- Pasado el tiempo, enjuagamos con abundante agua para después hacer el ciclo de lavado normal con los detergentes y productos que sueles usar.
- Sigue las instrucciones de secado y lavado en su etiqueta.
Es una técnica que podemos usar para eliminar el aroma desagradable; esto se debe a que el vinagre es un gran insumo para poder neutralizar esas fragancias. Recuerda no exceder la cantidad y evitar el uso de otros vinagres (manzana o vino tinto).
¿Cómo evitar el olor a humedad en la toalla?
Aunque el hack anterior te ayudará en la limpieza de las toallas, es fundamental que conozcas algunos tips para prevenir el olor a humedad; aplica los siguientes puntos:
- Cuelga las toallas después de usarse en espacios ventilados.
- No coloques tus prendas mojadas en el espacio de ropa sucia antes de dejarlas secas.
- Guarda tus prendas en espacios secos, ya que almacenarlas en espacios con mucha humedad y poca ventilación va a perjudicar.
Con todos los consejos anteriores vas a prevenir ese aroma a moho en tus prendas, evitando que esa fragancia pueda pasar directamente a tu cuerpo. Ponlo a prueba y cuéntanos sus resultados.
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