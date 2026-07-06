4 ideas para lucir tenis estilo japonés en julio de 2026: son cómodos y hermosos

Los tenis estilo japonés se han convertido en uno de los calzados más buscados de julio de 2026 gracias a su diseño minimalista, comodidad y facilidad para combinar con cualquier prenda. Inspirados en el ‘street style’ de Tokio, estos zapatos destacan por sus líneas limpias, colores neutros y una estética que apuesta por el equilibrio entre lo casual y lo elegante.

Cómo combinar los tenis estilo japonés

De acuerdo con Vogue, los tenis japoneses son la mejor opción para transformar un look sencillo en uno sofisticado sin perder comodidad, especialmente cuando se combinan con prendas de mezclilla y siluetas relajadas que dominan las tendencias del verano 2026. Si buscas renovar tu estilo este mes , estas 4 ideas te ayudarán a sacarles el máximo provecho.

Combina tus tenis estilo japonés con ropa adecuada: 4 ideas con explicación.|(Gemini)

1. Con jeans acampanados y camiseta blanca: La combinación más elegante y fácil de recrear es un par de jeans acampanados con una camiseta blanca básica y tenis estilo japonés en tonos blanco, crema o beige. El resultado es un outfit fresco, moderno y perfecto para usar durante todo el día.

La combinación más elegante y fácil de recrear es un par de jeans acampanados con una camiseta blanca básica y tenis estilo japonés en tonos blanco, crema o beige. El resultado es un outfit fresco, moderno y perfecto para usar durante todo el día. 2. Con pantalones de lino y camisa oversize: Si buscas un look cómodo para los días calurosos de julio, opta por pantalones de lino en tonos claros y una camisa oversize. Los tenis japoneses aportan un toque relajado sin perder sofisticación, convirtiéndose en una excelente alternativa para la oficina, una comida o una salida de fin de semana.

Si buscas un look cómodo para los días calurosos de julio, opta por pantalones de lino en tonos claros y una camisa oversize. Los tenis japoneses aportan un toque relajado sin perder sofisticación, convirtiéndose en una excelente alternativa para la oficina, una comida o una salida de fin de semana. 3. Con vestido midi de colores neutros: Los vestidos midi también son grandes aliados de este tipo de calzado. El contraste entre una prenda femenina y unos tenis minimalistas crea un equilibrio muy favorecedor que, además de ser cómodo, luce moderno y elegante para cualquier ocasión.

Los vestidos midi también son grandes aliados de este tipo de calzado. El contraste entre una prenda femenina y unos tenis minimalistas crea un equilibrio muy favorecedor que, además de ser cómodo, luce moderno y elegante para cualquier ocasión. 4. Con falda larga de mezclilla y blazer ligero: Las faldas largas de mezclilla continúan entre las prendas favoritas de 2026. Añadir un blazer ligero y unos tenis estilo japonés crea un conjunto urbano con inspiración asiática que funciona tanto para el día como para la noche. Según Vogue México, la moda japonesa demuestra que los tenis pueden elevar cualquier outfit sin importar si el diseño es deportivo o discreto.

¿Por qué los tenis estilo japonés están de moda en 2026?

La comodidad y el minimalismo son las claves del éxito de los tenis japoneses. En un momento donde las tendencias privilegian prendas versátiles y fáciles de combinar, este tipo de calzado se ha convertido en un básico del guardarropa.

Las editoras de moda coinciden en que la inspiración japonesa apuesta por diseños limpios, materiales ligeros y colores fáciles de integrar con jeans, vestidos, faldas y pantalones amplios, lo que explica su creciente popularidad durante el verano 2026.



Además, un análisis de Trendencias señala que las mujeres japonesas suelen elegir zapatos y tenis que priorizan la funcionalidad sin renunciar al estilo, una filosofía que hoy inspira a miles de personas alrededor del mundo y que ha impulsado esta tendencia en redes sociales y pasarelas.

Si quieres actualizar tu clóset sin invertir en decenas de prendas nuevas, unos tenis estilo japonés pueden convertirse en la pieza clave para crear looks modernos, elegantes y cómodos durante julio de 2026, adaptándose prácticamente a cualquier estilo personal.