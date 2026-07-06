Qué hacer con las tazas de té viejas, son un tesoro: cómo reutilizarlas para decorar la cocina
Esa taza que lleva años guardada en el gabinete podría convertirse en el detalle más bonito de toda tu cocina. Estas ideas demuestran que no hace falta comprar decoración nueva para tu hogar.
Las tazas de té antiguas suelen terminar olvidadas al fondo de un gabinete por estar despostilladas, incompletas o simplemente porque ya no forman parte de un juego. Sin embargo, sus diseños, colores y acabados las convierten en piezas perfectas para decorar la cocina sin gastar de más. Con un poco de creatividad, pueden transformarse en objetos útiles que además aportan un estilo vintage, romántico o cottage a cualquier rincón.
Estas ideas son las mejores para darles una segunda oportunidad a tus tazas de té viejas
Antes de deshacerte de esa vieja taza de porcelana, imagina que puede convertirse en una pieza digna de una cocina de revista. Estas ideas sencillas le darán una segunda vida con mucho estilo.
- Mini jardín de hierbas aromáticas. Una taza de porcelana es el tamaño perfecto para cultivar pequeñas plantas que puedes tener siempre a la mano mientras cocinas. Albahaca, menta, romero, tomillo o incluso pequeñas suculentas lucen espectaculares en este tipo de recipientes.
Si quieres colocarlas junto a una ventana, basta con añadir un poco de grava en el fondo para mejorar el drenaje antes de incorporar la tierra. También puedes hacer un jardín vertical utilizando soportes o cuerdas de macramé para colgar varias tazas y crear una pared llena de vegetación.
- Organizador para la estación de café o té. Las tazas también pueden ayudarte a mantener el orden. Coloca varias del mismo estilo sobre una bandeja de madera y utilízalas para guardar cucharitas, bolsitas de té, cápsulas de café, sobres de azúcar, popotes reutilizables o mezcladores.
Además de mantener todo organizado, crearás una estación de bebidas mucho más elegante y con un aire de cafetería.
- Velas aromáticas hechas en casa. Las tazas de porcelana resisten muy bien el calor, por lo que son ideales para fabricar velas artesanales. Solo necesitas una mecha, cera para velas y el aroma de tu preferencia.
Cuando la cera se derrita y solidifique dentro de la taza tendrás una vela decorativa perfecta para colocar sobre una repisa, una barra de cocina o una mesa auxiliar. Cuando se termine, basta con limpiarla para volver a reutilizarla.
- Joyero decorativo para la cocina. Mientras preparas alimentos es común quitarte los anillos, pulseras o reloj para trabajar con mayor comodidad. Una taza antigua puede convertirse en un pequeño joyero donde dejar tus accesorios de forma segura y siempre visibles.
Si prefieres darle otro uso, también puedes colocar dentro un pequeño cojín de tela para transformarla en un alfiletero o utilizarla para guardar pinzas, ligas o clips de cocina.