Qué hacer con las tazas de té viejas, son un tesoro: cómo reutilizarlas para decorar la cocina

Las tazas de té antiguas suelen terminar olvidadas al fondo de un gabinete por estar despostilladas, incompletas o simplemente porque ya no forman parte de un juego. Sin embargo, sus diseños, colores y acabados las convierten en piezas perfectas para decorar la cocina sin gastar de más. Con un poco de creatividad, pueden transformarse en objetos útiles que además aportan un estilo vintage, romántico o cottage a cualquier rincón.

Estas ideas son las mejores para darles una segunda oportunidad a tus tazas de té viejas

Antes de deshacerte de esa vieja taza de porcelana, imagina que puede convertirse en una pieza digna de una cocina de revista. Estas ideas sencillas le darán una segunda vida con mucho estilo.

