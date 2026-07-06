Edna Monroy ROMPE el silencio sobre el divorcio de Juan Diego Covarrubias y Renata Haro: “No tuve absolutamente nada que ver, tal vez simplemente abrió los ojos”

Luego de que se confirmara el proceso de divorcio entre el actor Juan Diego Covarrubias y la influencer Renata Haro, la expareja del actor Edna Monroy, expresó públicamente lo qué piensa de este proceso luego se que surgieran versiones de que ella es responsable de esta ruptura.

La periodista utilizó sus redes sociales para dejar una respuesta contundente a quienes la acusan de haber provocado el fin del matrimonio de Covarrubias y Haro: ¿Que si soy responsable de un divorcio? No, no tuve nada que ver. Tal vez simplemente abrió los ojos”, expresó al tiempo que negó seguir aferrada a su expareja.

“Nunca hable de él en seis años..”, afirmó mientras que también rechazaba las versiones que aseguraban que creó cuentas falsas para amenazar a la familia del actor: “Jamás hice eso. No tengo tiempo ni para mí... les recomendé acudir a la policía cibernética porque ellos si pueden encontrar al responsable, si es que lo hay”.

#Justicia #RompeElSilencio #AlzaLaVoz #ViolenciaDigital ♬ sonido original - Edna Monroy @ednamonroyc Durante mucho tiempo elegí guardar silencio. Pensé que ignorar las mentiras era la mejor forma de seguir adelante. Me equivoqué. Cuando una mentira se repite una y otra vez, termina convirtiéndose en la “verdad” para quienes nunca buscaron conocer los hechos. Por eso decidí responder. No para atacar. No para generar odio. No para revivir el pasado. Sino para defender mi nombre, mi reputación y mi verdad. No le pido a nadie que me crea ciegamente. Solo les pido que aprendan a cuestionar, que no condenen a una persona únicamente por lo que ven en un video de redes sociales y que recuerden que detrás de cada historia siempre existe otra versión. Este es solo el inicio. Mañana les contaré el contexto completo para quienes no conocen lo que realmente pasó. Gracias a quienes han decidido escuchar antes de juzgar. 🤍 #Verdad

¿Por que inició una pelea entre Edna Monroy con Juan Diego Covarrubias y Renata Haro?

Asimismo, la creadora de contenido aprovechó para ofrecer el contexto de un conflicto que aparentemente comenzó a finales del 2025, cuando aseguró que volvió a saber de su exesposo tras publicar una fotografía junto al hombre al que identificó como “su agresor”. De acuerdo con sus palabras, después de esa publicación la pareja de Covarrubias comenzó a compartir videos que, sin mencionarla directamente, daban pistas suficientes para que internautas la identificaran y señalaran como presunta acosadora a su familia.

Recibí miles de mensajes de odio. Perdí campañas, perdí oportunidades de trabajo y caí en una depresión muy fuerte, dijo en su cuenta de TikTok.

Edna, también explicó que decidió defenderse únicamente cuando comenzaron las acusaciones públicas en su contra, según lo expresado, mostró varias capturas de pantalla para evidenciar que contaba con las pruebas relacionadas con los motivos de divorcio y aseguró que tras ello, “hasta sus abogados me buscaron para intentar llegar a un arreglo”.

Finalmente, la conductora reiteró que no celebra la separación de su expareja y la influencer, pues hay tres menores de edad que están involucradas: “No me da gusto que estas personas se estén separando porque hay tres menores inocentes que no pidieron estar involucradas en este tema”.

#Justicia #RompeElSilencio #AlzaLaVoz #ViolenciaDigital ♬ sonido original - Edna Monroy @ednamonroyc Durante mucho tiempo elegí guardar silencio. Pensé que ignorar las mentiras era la mejor forma de seguir adelante. Me equivoqué. Cuando una mentira se repite una y otra vez, termina convirtiéndose en la “verdad” para quienes nunca buscaron conocer los hechos. Por eso decidí responder. No para atacar. No para generar odio. No para revivir el pasado. Sino para defender mi nombre, mi reputación y mi verdad. No le pido a nadie que me crea ciegamente. Solo les pido que aprendan a cuestionar, que no condenen a una persona únicamente por lo que ven en un video de redes sociales y que recuerden que detrás de cada historia siempre existe otra versión. Este es solo el inicio. Mañana les contaré el contexto completo para quienes no conocen lo que realmente pasó. Gracias a quienes han decidido escuchar antes de juzgar. 🤍 #Verdad