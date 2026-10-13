En 2024 nombraron esta actividad con niños como una de las tendencias del turismo

Si buscas una actividad diferente para pasar tiempo con tu hijo o hija, ir a un spa familiar puede ser una alternativa para salir de la rutina. Aunque tradicionalmente estos espacios se relacionan con la relajación de los adultos, algunas experiencias de bienestar también están diseñadas para compartir en familia .

Esta propuesta forma parte del interés por combinar el bienestar con las experiencias compartidas. El Global Wellness Institute, organización internacional dedicada al estudio de la industria del bienestar, analiza las tendencias de este sector, entre las que se encuentra el turismo de bienestar. Sin embargo, para atribuir específicamente el auge de los spas familiares a una tendencia de 2024, es necesario identificar el estudio que lo documenta.

¿Cuáles son los beneficios de ir a un spa?

Ir a un spa puede ser una oportunidad para hacer una pausa, relajarse y dedicar tiempo al bienestar personal. De acuerdo con Forbes, estos espacios ofrecen experiencias enfocadas en la relajación, lejos de las preocupaciones y las tareas cotidianas. Cuando se comparte con los hijos, la visita también puede convertirse en un momento para convivir en un ambiente diferente.

Existen experiencias de spa para padres e hijos.|(Especial / vitalis-head-spa)

Por su parte, Healthline explica que la inmersión en agua caliente, como la de algunos jacuzzis con hidromasaje, puede favorecer la relajación y ayudar a aliviar temporalmente ciertas molestias musculares. También se ha estudiado su posible relación con el sueño y algunos indicadores de salud metabólica y cardiovascular, aunque los resultados dependen de cada persona y no sustituyen los beneficios de la actividad física ni los tratamientos médicos.

En el caso de las familias, el atractivo está en disfrutar de una experiencia compartida, descansar y desconectarse por un momento de las pantallas y las obligaciones. Eso sí, los servicios deben elegirse de acuerdo con la edad de los niños y las indicaciones del establecimiento.

¿Qué spa permite el acceso a niños?

Algunos establecimientos cuentan con experiencias de bienestar para familias, con servicios que pueden incluir masajes adaptados, espacios de relajación y rituales diseñados para compartir entre adultos y menores. Antes de reservar, es importante comprobar qué edades admiten, qué tratamientos pueden recibir los niños y si existen restricciones para utilizar el jacuzzi o las áreas de hidroterapia.

Un ejemplo es Muluk Spa, que ofrece una experiencia llamada Ix Can Balam. Esta propuesta se presenta como un ritual de unión familiar mediante masajes y momentos de relajación, con el propósito de fortalecer los vínculos, fomentar la paz y promover el respeto entre sus integrantes.

Para quienes buscan una actividad distinta con sus hijos, este tipo de experiencia puede ser una alternativa a los planes habituales de fin de semana. La clave está en elegir un servicio apropiado para la edad de los menores y confirmar directamente con el spa las condiciones de acceso, los tratamientos incluidos y las medidas de seguridad.

¿Quiénes deben tener precauciones al usar un jacuzzi?

Aunque un spa puede ser un espacio para descansar, no todas sus instalaciones son adecuadas para todas las personas. La temperatura elevada del agua puede representar riesgos para los niños pequeños y para quienes tienen determinadas condiciones médicas.

Las mujeres embarazadas deben consultar con su profesional de salud antes de utilizar jacuzzis o recibir tratamientos de spa. Asimismo, las personas con enfermedades cardiovasculares u otros padecimientos deben solicitar orientación médica sobre las actividades que pueden realizar de forma segura.

Si planeas acudir con niños, pregunta por los límites de edad, la temperatura del agua y la supervisión necesaria. De esta manera, la visita podrá centrarse en disfrutar de un momento de convivencia sin pasar por alto las precauciones que requiere.