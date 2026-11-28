Las K-pop Demon Hunters son de los personajes más populares que existen en la actualidad. Sin embargo, nunca nos hubiéramos imaginado verlas como personajes de Toy Story.

En esta oportunidad te traemos una gran selección de stickers inspirados en Las Guerreras K-pop que lucen con los vestuarios característicos de Toy Story que sin dudas te sorprenderán.

¿Cómo lucen las K-pop Demon Hunters como personajes de Toy Story?

Líder valiente estilo Woody

Aquí tenemos a Rumi vistiendo un atuendo vaquero como el de Woody, pero manteniendo el estilo de K-pop brillante. Así también luce con un micrófono en lugar de la estrella del sheriff y una pose alegre.

Cazadora futurista estilo Buzz Lightyear

Zoey luce como Buzz Lightyear con el clásico traje espacial con colores neón y los símbolos de caza demonios. Ella tiene involucrado en su casco unos hermosos auriculares K-pop como así también un efecto de alas holográficas.

Ídolo adorable estilo Jessie

También nos encontramos con Mira vistiendo como Jessy La Vaquerita. Fiel a su estilo tiene coletas altas, una expresión alegre y un look western moderno. Aparece sosteniendo una guitarra decorada con amuletos mágicos. Está rodeada de corazones y estrellas.

Stickers Estos stickers son muy originales. (Gemini/IA Gemini)

Maknae travieso estilo Alien de Pizza Planet

Otra de las opciones es Zoey como un marcianito de Pizza Planet que aparece en versión chibi. Su vestuario está mezclado con colores verde y morado. Además, aparece sujetando una lightstick mientras exclama una frase divertida.

Guerrera elegante estilo Bo Peep

Por último, no nos podía faltar Bo Peep, que en este caso sería Rumi que aparece con un bastón mágico convertido en arma para cazar demonios. Su vestido es color pastel con detalles brillantes de idol K-pop.

Cada uno de ellos tiene su propia magia por lo que puedes combinarlo de la mejor manera.