Se acerca la Navidad por lo que uno de los elementos que no puede faltar es el árbol de Navidad. El mismo debe ser decorado para que luzca hermoso y es por esto que en esta oportunidad te traemos las mejores plantillas de Papercraft inspirados en Peppa Pig.

Estas alternativas son ideales para imprimir, armar y colgar en tu árbol de Navidad con un trozo de cinta, lana o hilo dorado. Manos a la obra para obtener las mejores decoraciones.

¿Cuáles son las plantillas de Papercraft de Peppa Pig?

Peppa Pig estilo Cubeecraft (Figura 3D cúbica)

La primera opción es un modelo geométrico clásico con cabeza y cuerpo cuadrados que pueden ser ensamblados mediante unas pestañas por lo que no necesitarás usar pegamento. Encontrarás la plantilla en sitios como Pinterest. Te recomendamos armar en cartulina y pasarle un hilo.

Estrellas navideñas colgantes de Peppa y Santa

En este caso tenemos un adorno plano de doble cara en forma de estrella, se destacan los colores verdes y dorados. Los personajes son Peppa y Papá Noel. Una de las páginas donde puedes encontrarla es en Mama Likes This, recorta las piezas, pégalas espalda con espalda y hazles un pequeño agujero en la punta superior.

Copos de nieve de Peppa y George

Aquí tenemos unos copos de nieve recortables con ilustraciones invernales de Peppa y George abrigados. También lo encontrarás en Mama Likes This y quedan muy ligeras en las ramas del pino.

Peppa (Pinterest /Pinterest)

Esferas redondas con el árbol y el trineo

También puedes optar por adornos de círculos que cuentan con bordes festoneados donde aparece el árbol de Navidad de Peppa y a Santa volando en su trineo. En Pinterest puedes encontrar las plantillas.

Peppa y George 3D articulados de cuerpo completo

Por último, tenemos diseños tridimensionales que reproduce las proporciones de los personajes con orejas, hocico y brazos en relieve. Puedes buscar este modelo y otros similares de la familia Pig en el tablero de Pinterest de Papercraft Peppa Pig para armar un set completo.