El cierre de año invita a ordenar cajones, ventilar habitaciones y soltar la pesadez acumulada durante doce meses. Una de las prácticas más antiguas para acompañar esa limpieza física es el sahumado: el uso del humo aromático de plantas y especias secas para purificar ambientes, neutralizar olores estancados y crear una atmósfera de calma antes de iniciar un nuevo ciclo.
Los expertos en rituales aseguran que no es necesario comprar preparados especiales: en tu propia alacena tienes ingredientes cotidianos ideales para armar un sahumerio casero de fin de año.
5 hojas o especias de tu alacena para un sahumerio sencillo de cierre de año y limpieza de espacios
- Hojas de laurel seco
Además de ser un básico en la cocina, el laurel seco arde con facilidad y desprende un aroma herbal limpio.
En las tradiciones simbólicas se utiliza para despejar pensamientos repetitivos, agradecer las metas cumplidas y abrir paso a nuevas oportunidades laborales.
- Romero seco
Según reseñas botánicas, el romero es la hierba estrella para revitalizar espacios cerrados.
Su humo ligeramente amaderado combate la sensación de fatiga y aporta una fragancia fresca que limpia el ambiente tras reuniones o visitas.
- Rajas de canela
Al entrar en contacto con el calor, la corteza de canela libera compuestos aromáticos dulces y reconfortantes.
Se asocia con la calidez doméstica, la prosperidad y el impulso creativo para los proyectos del año que comienza.
- Clavos de olor enteros
Basta con añadir tres o cuatro clavos de olor a tu mezcla para intensificar el aroma especiado.
Tradicionalmente se emplean para neutralizar ambientes densos en zonas de mucho tránsito como la sala o el recibidor.
- Cácara deshidratada de naranja o mandarina
Si dejaste secar cáscaras de cítricos al sol o cerca de la estufa durante unos días, puedes sumarlas a tu sahumerio.
Sus aceites esenciales aportan notas dulces que elevan el estado de ánimo y suavizan el humo de las hierbas más intensas.
Para hacer el recorrido de limpieza de forma segura abre puertas y ventanas primero, también elige un recipiente seguro, recorre la casa de adentro hacia afuera y apaga todo por completo al terminar.