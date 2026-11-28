El cierre de año invita a ordenar cajones, ventilar habitaciones y soltar la pesadez acumulada durante doce meses. Una de las prácticas más antiguas para acompañar esa limpieza física es el sahumado: el uso del humo aromático de plantas y especias secas para purificar ambientes, neutralizar olores estancados y crear una atmósfera de calma antes de iniciar un nuevo ciclo.

Los expertos en rituales aseguran que no es necesario comprar preparados especiales: en tu propia alacena tienes ingredientes cotidianos ideales para armar un sahumerio casero de fin de año.

5 hojas o especias de tu alacena para un sahumerio sencillo de cierre de año y limpieza de espacios

Hojas de laurel seco

Además de ser un básico en la cocina, el laurel seco arde con facilidad y desprende un aroma herbal limpio.

En las tradiciones simbólicas se utiliza para despejar pensamientos repetitivos, agradecer las metas cumplidas y abrir paso a nuevas oportunidades laborales.

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Romero seco

Según reseñas botánicas, el romero es la hierba estrella para revitalizar espacios cerrados.

Su humo ligeramente amaderado combate la sensación de fatiga y aporta una fragancia fresca que limpia el ambiente tras reuniones o visitas.

Rajas de canela

Al entrar en contacto con el calor, la corteza de canela libera compuestos aromáticos dulces y reconfortantes.

Se asocia con la calidez doméstica, la prosperidad y el impulso creativo para los proyectos del año que comienza.

Clavos de olor enteros

Basta con añadir tres o cuatro clavos de olor a tu mezcla para intensificar el aroma especiado.

Tradicionalmente se emplean para neutralizar ambientes densos en zonas de mucho tránsito como la sala o el recibidor.

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Cácara deshidratada de naranja o mandarina

Si dejaste secar cáscaras de cítricos al sol o cerca de la estufa durante unos días, puedes sumarlas a tu sahumerio.

Sus aceites esenciales aportan notas dulces que elevan el estado de ánimo y suavizan el humo de las hierbas más intensas.

Para hacer el recorrido de limpieza de forma segura abre puertas y ventanas primero, también elige un recipiente seguro, recorre la casa de adentro hacia afuera y apaga todo por completo al terminar.