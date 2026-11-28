Falta muy poco para que comencemos un nuevo mes por lo que muchos buscan llevar a cabo rituales para atraer las buenas energías al hogar. Es por esto que uno de los elementos más utilizados es el romero para hacer limpieza de los espacios.

En esta oportunidad te vamos a contar como usar el romero en tu casa para atraer la abundancia en el último mes del año. Su uso es muy sencillo de realizar.

¿Cómo hacer limpieza con romero?

Sahumerio para limpiar la energía

Si quemas romero vas a poder despejar la pesadez que atraes acumulada hace tiempo. Lo que debes hacer es tomar un atado de romero seco, encenderlo con cuidado hasta que comience a soltar humo. Vas a recorrer toda la casa desde la habitación más lejana hasta la puerta principal. Los movimientos deben ser circulares en las esquinas mientras vas visualizando que el espacio se llena de luz.

Abre las ventanas para que el humo salga junto con la energía estancada.

Ramo protector en la entrada

También puedes colocar romero cerca de la puerta ya que actúa como filtro energético para poder atraer la buena fortuna y proteger el hogar. Lo que debes hacer es atar tres ramitas de romero fresco con un listón o hilo rojo, también puede ser dorado. Luego lo cuelgas detrás de la puerta principal o lo pones en un florero.

Baño de descarga y apertura de caminos

Aquí te dejamos un ritual para limpiar tu campo energético como así también atraer claridad mental y éxito laboral. Vas a hervir un puñado de romero fresco o seco en un litro de agua durante 10 minutos.

La infusión que obtuviste la vas a colar, dejar entibiar y después de tu ducha habitual, te lo viertes desde los hombros hacia abajo (evitando la cabeza) mientras pides por la abundancia y el bienestar en diciembre. Deja que se seque al aire o da toques suaves con la toalla.

Amuleto en la billetera o espacio de trabajo

Por último, puedes guardar una pequeña ramita de romero seco dentro de tu billetera del lado de los billetes o colócala en un pequeño cuenco sobre tu escritorio o lugar de trabajo para fomentar la creatividad, el enfoque y el flujo económico.