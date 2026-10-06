Mientras que en México guardar objetos “por si acaso” es norma generacional, en Japón hacen el ‘Mottainai’ por esta importante razón

En la cultura mexicana, existen muchas personas que acostumbran a almacenar cosas bajo la idea de que algún día podrían necesitarlas, sin tener la certeza de que realmente será así e incluso cuando están rotas. Y aunque esta práctica no es problemática, hay otros lugares del mundo en los que prefieren no acumular nada, justo como se hace en Japón con el "Mottainai", cuya premisa apuesta por aprovechar los recursos y evitar el desperdicio.

Este hábito japonés engloba la idea de reducir, reciclar y reutilizar, catalogándolos como una forma de fomentar el respeto por el medio ambiente, según la definición de Japan National Tourism Organization. Por lo que no trata simplemente de reducir el consumo sin sentido, sino de hacerlo de manera consciente y que esto se refleje en la vida cotidiana.

El “mottainai” es muy popular en Japón y apuesta por no acumular cosas|Canva

¿Para qué sirve el "Mottainai" que se acostumbra en Japón?

Esta es una filosofía que impulsa a utilizar todo lo que se tiene para que no sea desperdiciado y aprovechar absolutamente cada uno de los recursos que se tienen disponibles. Tal como explica el blog de Gresham Japanese Garden, el "Mottainai" no se limita a ninguna categoría, sino que puede ponerse en práctica distintos ámbitos; ropa, aparatos electrónicos, alimentos, juguetes, entre otros.

La filosofía del “Mottainai” puede aplicarse hasta en las compras de alimentos|Canva

Es importante tener presente que tampoco se trata de gastarse todo al momento, sino de usarlos con responsabilidad y reutilizarse cuando se tenga la oportunidad. De modo que al contrario de lo que suele hacerse en México al guardar cosas "por si acaso" y que al final terminan arrumbadas, para los japoneses se está en constante rotación y se reemplaza solo hasta que sea indispensable.

3 formas sencillas para aplicar el "Mottainai" japonés en tu vida diaria