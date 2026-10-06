Mientras que en México guardar objetos “por si acaso” es norma generacional, en Japón hacen el ‘Mottainai’ por esta importante razón
Si eres de los que tiene la casa llena de cosas que conserva por si un día lo llegas a necesitar, debes conocer el “Mottainai” que los japoneses aplican.
En la cultura mexicana, existen muchas personas que acostumbran a almacenar cosas bajo la idea de que algún día podrían necesitarlas, sin tener la certeza de que realmente será así e incluso cuando están rotas. Y aunque esta práctica no es problemática, hay otros lugares del mundo en los que prefieren no acumular nada, justo como se hace en Japón con el "Mottainai", cuya premisa apuesta por aprovechar los recursos y evitar el desperdicio.
Este hábito japonés engloba la idea de reducir, reciclar y reutilizar, catalogándolos como una forma de fomentar el respeto por el medio ambiente, según la definición de Japan National Tourism Organization. Por lo que no trata simplemente de reducir el consumo sin sentido, sino de hacerlo de manera consciente y que esto se refleje en la vida cotidiana.
¿Para qué sirve el "Mottainai" que se acostumbra en Japón?
Esta es una filosofía que impulsa a utilizar todo lo que se tiene para que no sea desperdiciado y aprovechar absolutamente cada uno de los recursos que se tienen disponibles. Tal como explica el blog de Gresham Japanese Garden, el "Mottainai" no se limita a ninguna categoría, sino que puede ponerse en práctica distintos ámbitos; ropa, aparatos electrónicos, alimentos, juguetes, entre otros.
Es importante tener presente que tampoco se trata de gastarse todo al momento, sino de usarlos con responsabilidad y reutilizarse cuando se tenga la oportunidad. De modo que al contrario de lo que suele hacerse en México al guardar cosas "por si acaso" y que al final terminan arrumbadas, para los japoneses se está en constante rotación y se reemplaza solo hasta que sea indispensable.
3 formas sencillas para aplicar el "Mottainai" japonés en tu vida diaria
- Repara lo que está roto. El desgaste natural de las cosas es inevitable, pero no significa que deban desecharse de inmediato. Revisa qué es lo que sí tiene arreglo y repara. Aplica para ropa, muebles o aparatos electrónicos.
- Aprovecha toda la comida. De nada sirve tener el refrigerador lleno si al final terminar tirando comida a la basura porque se echó a perder. Lo ideal es que lleves solo lo que sabes que vas a usar y preparar los ingredientes de diferentes maneras para que no se caduquen.
- Compra con intención. Aunque ir de compras y estrenar puede ser muy emocionante, a la larga estas transacciones se reflejan en gastos innecesarios y cosas que terminan guardadas. Con el "Mottainai" es mejor pensar si realmente te hace falta algo nuevo y qué tan útil te será a largo plazo.