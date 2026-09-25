Mientras en México entran con zapatos a la casa, en Japón es tradición dejar todo en el recibidor por esta importante razón espiritual

Cada país tiene diferentes tradiciones y estilos de vida, por lo que hay cosas que podrían parecer "normales" en ciertos lugares, pero en otros son errores que procuran evitar. Por ejemplo, en México, la mayoría de las personas está acostumbrada a entrar a la casa con todo y zapatos; mientras que en Japón esto es impensable y siempre se dejan en el recibidor.

Esto no se trata de un simple hábito de limpieza, en realidad corresponde a una creencia espiritual que está arraigada entre los habitantes. Es por esto que en la mayoría de viviendas existe un espacio llamado "genkan", que delimita una clara separación del exterior con el interior y se utiliza para poner el calzado de la gente que va llegando, según la definición de Japan Experience.

¿Por qué para los japoneses es tan importante dejar los zapatos fuera de su casa?

De acuerdo con lo que dicta la tradición japonesa, la casa es un espacio cuya energía debe ser protegida y mantenerse alejada de la "suciedad" del mundo exterior, hablando en cuestiones energéticas y no solo de limpieza, tal como menciona la guía de My Japan Clothes. Por lo que al no dejar que los zapatos contaminen este ambiente, se está marcando un límite claro que pretende no faltarle al respeto a un lugar que se considera tan valioso.

El “genkan” forma parte de la costumbre japonesa de quitarse el calzado en la entrada|Canva

Es decir, cuando los japoneses entran a su hogar, quieren conservar la calma y tranquilidad que impera, por lo que creen que si factores externos empiezan a acumularse a modo de polvo o manchas, esto podría ocasionar alteraciones innecesarias. Incluso, hay quienes también se quitan los abrigos y bolsos para dejarlos en el "genkan", aunque esto no se considera indispensable como con el calzado.

¿Qué pasa si te quitas los zapatos antes de entrar a un lugar?

Si bien esta tradición tiene origen en Japón, lo cierto es que es una práctica que puede implementarse en otros sitios, para así tratar de conectar con esta parte de la espiritualidad que muchas personas anhelan encontrar. En la parte superficial, el dejar los zapatos en la entrada de la casa ayudará a disminuir la suciedad en los pisos y hará más fácil las rutinas de limpieza.

Además de que es útil para la limpieza, quitarse los zapatos al entrar a un cuarto tiene un significado espiritual|Freepik

Mientras que en el tema espiritual, los cambios son paulatinos y hay que acompañarlos de meditaciones o ratos de silencio para poner en orden los pensamientos. No obstante, si no es posible construir un "genkan", lo mejor es acomodar el calzado a los lados y tratar de que no obstruya la entrada principal, pues según Barat Astro Vheda, esto podría ocasionar un efecto contrario y hacer que las energías se bloqueen.