En qué lugar de la casa debes colocar la suculenta para que le salgan flores hermosas

Las suculentas pertenecen a la misma familia de los cactus y en el Feng Shui, son plantas relacionadas con la buena energía y la prosperidad. Además, se han vuelto muy populares porque son fáciles de cuidar: no necesitan riego frecuente ni estar todo el tiempo bajo el sol. Sin embargo, para aprovechar al máximo sus beneficios, el lugar donde las coloques dentro de casa es clave. Estos son algunos de los espacios ideales para ubicarlas.

Dónde colocar la suculenta en el hogar

Lo ideal es colocar las suculentas en áreas amplias de la casa, ya que esto ayuda a que la energía positiva fluya mejor, de acuerdo con AdMagazine. Por eso, espacios como la sala o el comedor suelen ser perfectos para tenerlas y atraer prosperidad. Muchas personas prefieren ponerlas cerca de una ventana para que reciban luz natural, aunque lo recomendable es que esta sea indirecta, ya que el sol directo puede dañarlas y afectar su apariencia.

Suculenta en pecera|Canva

La cocina también es un excelente lugar para ubicarlas. Además de aportar un toque decorativo muy bonito, ayudan a equilibrar la energía del espacio y contribuyen a mantener el ambiente más fresco y limpio después de preparar los alimentos.

Si cuentas con una oficina o un pequeño estudio en casa, también es una gran opción para colocar estas plantas. Tener suculentas en tu área de trabajo puede ayudar a renovar el ambiente, atraer armonía y crear una sensación de bienestar que favorece la concentración y la motivación diaria.

Suculenta en maceta|Canva

Dónde no poner la suculenta

Según el Feng Shui, hay ciertos espacios donde no es buena idea colocar suculentas, ya que al estar cerca de algunos objetos o en zonas específicas podrían alterar la energía del lugar y generar el efecto contrario. Algunos de los sitios donde se recomienda evitar ponerlas son:



Debajo de los espejos

Esto podría generar un desbalance en la energía del hogar y hacer que tanto la planta como el objeto cercano pierdan su capacidad de repeler vibras negativas.



Baño

La poca luz y la humedad del ambiente pueden hacer que esa energía se estanque y permanezca acumulada en ese espacio.

Comedor

Puede robar la energía.

|Crédito: Unsplash

Por esa razón, lo más recomendable es colocarlas en espacios tranquilos, donde no haya demasiado movimiento ni varias personas reunidas al mismo tiempo.

