En qué lugar de la casa debes colocar la suculenta para que le salgan flores hermosas
Es importante prestar atención para evitar que, en lugar de atraer buenas energías, se termine provocando justo el efecto contrario y se abra paso a la mala suerte.
Las suculentas pertenecen a la misma familia de los cactus y en el Feng Shui, son plantas relacionadas con la buena energía y la prosperidad. Además, se han vuelto muy populares porque son fáciles de cuidar: no necesitan riego frecuente ni estar todo el tiempo bajo el sol. Sin embargo, para aprovechar al máximo sus beneficios, el lugar donde las coloques dentro de casa es clave. Estos son algunos de los espacios ideales para ubicarlas.
Dónde colocar la suculenta en el hogar
Lo ideal es colocar las suculentas en áreas amplias de la casa, ya que esto ayuda a que la energía positiva fluya mejor, de acuerdo con AdMagazine. Por eso, espacios como la sala o el comedor suelen ser perfectos para tenerlas y atraer prosperidad. Muchas personas prefieren ponerlas cerca de una ventana para que reciban luz natural, aunque lo recomendable es que esta sea indirecta, ya que el sol directo puede dañarlas y afectar su apariencia.
La cocina también es un excelente lugar para ubicarlas. Además de aportar un toque decorativo muy bonito, ayudan a equilibrar la energía del espacio y contribuyen a mantener el ambiente más fresco y limpio después de preparar los alimentos.
Si cuentas con una oficina o un pequeño estudio en casa, también es una gran opción para colocar estas plantas. Tener suculentas en tu área de trabajo puede ayudar a renovar el ambiente, atraer armonía y crear una sensación de bienestar que favorece la concentración y la motivación diaria.
Dónde no poner la suculenta
Según el Feng Shui, hay ciertos espacios donde no es buena idea colocar suculentas, ya que al estar cerca de algunos objetos o en zonas específicas podrían alterar la energía del lugar y generar el efecto contrario. Algunos de los sitios donde se recomienda evitar ponerlas son:
Debajo de los espejos
Esto podría generar un desbalance en la energía del hogar y hacer que tanto la planta como el objeto cercano pierdan su capacidad de repeler vibras negativas.
Baño
La poca luz y la humedad del ambiente pueden hacer que esa energía se estanque y permanezca acumulada en ese espacio.
Comedor
Puede robar la energía.
Por esa razón, lo más recomendable es colocarlas en espacios tranquilos, donde no haya demasiado movimiento ni varias personas reunidas al mismo tiempo.