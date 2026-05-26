Cómo maquillar las pestañas después de los 20

El maquillaje es una buena herramienta para poder resaltar nuestros atributos. En este caso nos vamos a centrar en las pestañas que son muy importante para resaltar la mirada.

Para maquillar tus pestañas después de los 20 años y lograr un efecto de mirada despierta, el secreto está en preparar la fibra capilar, rizar en tres tiempos y aplicar el rímel con movimientos en zigzag desde la raíz. A esta edad, el objetivo cambia de simplemente "pintar" a buscar técnicas que aporten volumen y longitud sin dañar el vello.

¿Cómo maquillar las pestañas?

Preparación y cuidado

Limpieza total: Comienza con las pestañas completamente limpias y secas. El exceso de aceites o cremas evita que el rímel se adhiera de forma homogénea.

Nutrición nocturna: Incorpora un sérum de pestañas o aceite de almendras por las noches. Esto las mantendrá fuertes ante el uso diario de maquillaje.

Prebase o polvo: Aplica una fina capa de polvos traslúcidos o un "primer" transparente antes de la máscara. Esto duplica el grosor de cada pelo de forma inmediata.

El rizado perfecto

Antes del rímel: Usa el rizador siempre sobre el vello limpio. Hacerlo después de aplicar producto rompe las pestañas con facilidad.

Técnica de tres presiones: Coloca la herramienta en la base y presiona suavemente. Repite el movimiento en la mitad de las pestañas y finaliza en las puntas para crear una curva natural en "C" y no un ángulo recto.

Mantenimiento: Revisa que la goma del rizador no esté partida. Compra repuestos para asegurar una presión uniforme y segura.

Aplicación estratégica de la máscara

Movimiento en zigzag: Coloca el cepillo justo en la raíz y muévelo de lado a lado mientras subes. Esto deposita mayor cantidad de producto en la base, engrosándola visualmente.

El truco de las dos máscaras: Utiliza una fórmula de cepillo grueso para dar volumen y complementa con una de cerdas separadas para alargar y separar.

Enfoque exterior: Concentra la mayor cantidad de producto en el tercio externo del ojo. Péinalas hacia afuera para generar un efecto "foxy eyes" que levanta la mirada de inmediato.

Pestañas inferiores: Usa únicamente el residuo que quede en el aplicador. Un exceso en la zona inferior puede proyectar sombras y acentuar las ojeras.