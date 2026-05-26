Cómo maquillar las pestañas después de los 20
Esta es una técnica importante para que puedas resaltar tu mirada de la mejor manera.
El maquillaje es una buena herramienta para poder resaltar nuestros atributos. En este caso nos vamos a centrar en las pestañas que son muy importante para resaltar la mirada.
Para maquillar tus pestañas después de los 20 años y lograr un efecto de mirada despierta, el secreto está en preparar la fibra capilar, rizar en tres tiempos y aplicar el rímel con movimientos en zigzag desde la raíz. A esta edad, el objetivo cambia de simplemente "pintar" a buscar técnicas que aporten volumen y longitud sin dañar el vello.
¿Cómo maquillar las pestañas?
Preparación y cuidado
Limpieza total: Comienza con las pestañas completamente limpias y secas. El exceso de aceites o cremas evita que el rímel se adhiera de forma homogénea.
Nutrición nocturna: Incorpora un sérum de pestañas o aceite de almendras por las noches. Esto las mantendrá fuertes ante el uso diario de maquillaje.
Prebase o polvo: Aplica una fina capa de polvos traslúcidos o un "primer" transparente antes de la máscara. Esto duplica el grosor de cada pelo de forma inmediata.
El rizado perfecto
Antes del rímel: Usa el rizador siempre sobre el vello limpio. Hacerlo después de aplicar producto rompe las pestañas con facilidad.
Técnica de tres presiones: Coloca la herramienta en la base y presiona suavemente. Repite el movimiento en la mitad de las pestañas y finaliza en las puntas para crear una curva natural en "C" y no un ángulo recto.
Mantenimiento: Revisa que la goma del rizador no esté partida. Compra repuestos para asegurar una presión uniforme y segura.
Aplicación estratégica de la máscara
Movimiento en zigzag: Coloca el cepillo justo en la raíz y muévelo de lado a lado mientras subes. Esto deposita mayor cantidad de producto en la base, engrosándola visualmente.
El truco de las dos máscaras: Utiliza una fórmula de cepillo grueso para dar volumen y complementa con una de cerdas separadas para alargar y separar.
Enfoque exterior: Concentra la mayor cantidad de producto en el tercio externo del ojo. Péinalas hacia afuera para generar un efecto "foxy eyes" que levanta la mirada de inmediato.
Pestañas inferiores: Usa únicamente el residuo que quede en el aplicador. Un exceso en la zona inferior puede proyectar sombras y acentuar las ojeras.