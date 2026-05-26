Jorge Ortiz de Pinedo informa una repentina muerte con un MUY doloso mensaje

El mundo del espectáculo está de luto. Las redes sociales se encendieron cuando Jorge Ortiz de Pinedo revelara que atraviesa por un difícil momento luego de la muerte de uno de sus amigos más cercanos. El actor dio a conocer la noticia con un emotivo mensaje para despedirse junto a una fotografía de Javier Coello Trejo, conocido popularmente como “El fiscal de hierro”.

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Jorge Ortiz de Pinedo se despide de Javier Coello Trejo

El doloroso mensaje fue publicado a través de su cuenta en Instagram y generó reacciones entre seguidores y figuras del espectáculo debido al cariño y admiración que expresó el comediante. El actor aseguró que quienes tuvieron la oportunidad de convivir con él jamás podrán olvidar que fue una persona extraordinaria y aseguró que lo llevarán siempre en el corazón. El actor no dudó en resaltar que Javier Coello Trejo fue una persona llena de energía y aseguró que México le debe mucho, pues durante años fue una figura reconocida dentro del ámbito jurídico nacional.

El mensaje cerró con una despedida especialmente emotiva: “Siempre estarás en nuestros corazones. Descansa en paz, hermano querido”.

¿Quién fue Javier Coello Trejo?

Javier Coello Trejo fue un abogado y exfuncionario mexicano conocido como “el fiscal de hierro”.Fue conocido por varias figuras públicas, por lo que su fallecimiento causó un enorme dolor en aquellos que lo conocieron.

¿Quién es Jorge Ortiz de Pinedo?

Jorge Ortiz de Pinedo sigue siendo una de las figuras más queridas del mundo de la comedia en México. Cuenta con más de cinco décadas de trayectoria, y se mantiene como uno de los rostros más reconocidos del entretenimiento mexicano. Gracias a su extensa carrera, ha participado en proyectos de comedia y televisión que sin duda marcaron a varias generaciones. Es por eso que a los seguidores les duele ver que una figura como él comparta un doloroso y triste mensaje de despedida en sus redes sociales.