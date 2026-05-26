Peppa Pig es una de las caricaturas favoritas de los niños, por lo que más de uno querrá tener una fiesta personalizada con la familia de cerditos. Si este es tu caso, traemos para ti plantillas que puedes usar para crear cajitas sorpresas y dulceros infantiles. En cambio, si el pequeño es fan de KPop Demon Hunters, estas 4 opciones de piñatas caseras son ideales.

Los niños aprenden y se divierten con la serie animada de Peppa Pig, como lo son estos juguetes caseros que puedes hacer para desarrollar la comprensión de los más pequeños. Mientras que los dulceros y cajitas sorpresa son fáciles de hacer, pues solo bastará con elegir la mejor plantilla, imprimir en el papel adecuado y comenzar a recortar y armar.

Plantillas de cajitas de Peppa Pig

Estas cajitas sorpresas y dulceros infantiles de Peppa Pig se pueden realizar de diferentes materiales, como lo son cartulinas de opalina, foamy diamantado y papel adhesivo, si es que quieres agregarle stickers.

Plantillas de Peppa Pig para crear cajitas sorpresa y dulceros infantiles|Pinterest

Cara de Peppa: Esta plantilla tiene una forma circular o cuadrada con las orejas y el hocico sobresalientes. Es ideal para dulces pequeños y chocolates.

Plantillas de Peppa Pig para crear cajitas sorpresa y dulceros infantiles|Pinterest

Casa: El hogar de Peppa y su familia forma parte de la caricatura, por lo que es una buena idea para usar de dulceros.

Familia: En cada uno de los lados de la cajita sorpresa está la imagen de los integrantes de la familia de Peppa Pig.

Plantillas de Peppa Pig para crear cajitas sorpresa y dulceros infantiles|Pinterest

Las decoraciones de las cajitas sorpresa de Peppa Pig

Las plantillas las puedes imprimir en cartulinas de colores rosa pastel, azul, amarillo, verde menta y rojo. Después de recortar los trazos, armar y pegar con silicón, puedes agregarle en la parte de arriba listones satinados para adornar.

El diseño de la cajita sorpresa o dulcero de Peppa Pig depende de las habilidades de cada persona, pues se puede hacer una sencilla solo con la imagen de los personajes o una en forma 3D para que se vea vistosa.