En qué parte de la casa debes colocar las velas aromáticas para que huelan más

Las velas aromáticas se han convertido en uno de los accesorios favoritos para transformar el ambiente del hogar, ya que no solo aportan calidez visual, también ayudan a crear espacios mucho más relajantes y acogedores . Sin embargo, muchas personas cometen el error de colocarlas en cualquier rincón de la casa, lo que provoca que el aroma se disperse rápidamente o pierda intensidad. Si quieres que el perfume dure más tiempo y se distribuya mejor, estas son las zonas estratégicas donde deberías colocarlas.

¿En qué parte de la casa debes colocar las velas aromáticas?

De acuerdo con especialistas en interiorismo y ambientación del Feng Shui, la ubicación influye directamente en la intensidad y permanencia del aroma dentro del hogar. Factores como la ventilación, el tamaño de la habitación y la circulación del aire pueden hacer que la fragancia se perciba más o menos. Según el blog Amanthi, elegir el lugar correcto puede hacer que toda la casa huela mucho más agradable y acogedora. Estas son las recomendaciones:



1. Cerca de la entrada principal: Colocar una vela aromática cerca del recibidor ayuda a que el aroma se perciba desde el momento en que alguien entra a la casa. Además de crear una sensación acogedora, permite que el perfume se distribuya hacia otras áreas gracias al movimiento natural del aire.

Colocar una vela aromática cerca del recibidor ayuda a que el aroma se perciba desde el momento en que alguien entra a la casa. Además de crear una sensación acogedora, permite que el perfume se distribuya hacia otras áreas gracias al movimiento natural del aire. 2. En mesas de centro o esquinas del living: Las salas suelen ser espacios con buena circulación, por lo que una vela colocada sobre una mesa de centro, consola o repisa puede expandir mejor el aroma. Lo ideal es elegir fragancias suaves y cálidas para no saturar el ambiente y mantener una sensación relajante.

3. Dentro del baño: El baño es uno de los lugares donde las velas aromáticas funcionan mejor debido a que normalmente es un espacio pequeño y cerrado. Esto permite que el perfume permanezca durante más tiempo y genere una sensación de spa dentro del hogar. Según Candleworld , el aroma de la vela para el baño debe ser más ligero.

El baño es uno de los lugares donde las velas aromáticas funcionan mejor debido a que normalmente es un espacio pequeño y cerrado. Esto permite que el perfume permanezca durante más tiempo y genere una sensación de spa dentro del hogar. Según , el aroma de la vela para el baño debe ser más ligero. 4. Sobre burós o muebles del dormitorio: En las habitaciones, las velas aromáticas ayudan a crear un ambiente relajante ideal para descansar. Colocarlas sobre el buró, una cómoda o una repisa permite que el aroma se distribuya de forma uniforme sin resultar demasiado intenso.

En las habitaciones, las velas aromáticas ayudan a crear un ambiente relajante ideal para descansar. Colocarlas sobre el buró, una cómoda o una repisa permite que el aroma se distribuya de forma uniforme sin resultar demasiado intenso. 5. En espacios con poca corriente de aire: Aunque muchas personas creen que colocarlas cerca de ventanas mejora el aroma, las corrientes fuertes pueden dispersarlo rápidamente. Lo más recomendable es ubicarlas en zonas ventiladas, pero protegidas del flujo directo de aire para que la fragancia dure mucho más tiempo.