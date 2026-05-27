En qué parte de la casa poner el árbol de la abundancia para que crezca más rápido y con hojas brillantes

Las plantas no solo sirven para decorar el hogar, también pueden convertirse en símbolos de prosperidad, equilibrio y buena energía. Una de las más populares por su significado espiritual es el árbol de la abundancia, una especie que además destaca por sus hojas redondas, brillantes y su facilidad para adaptarse a interiores. Sin embargo, para que crezca más rápido y conserve un aspecto saludable, es importante colocarla en el lugar adecuado y darle ciertos cuidados específicos.

¿Dónde poner el árbol de la abundancia para que crezca mejor?

De acuerdo con especialistas en jardinería de The Home Depot, el árbol de la abundancia necesita un espacio con buena iluminación natural, pero sin recibir sol intenso directo durante muchas horas, ya que esto podría quemar sus hojas.

El mejor lugar para colocarlo es cerca de una ventana iluminada, en salas, recibidores, terrazas techadas o comedores donde exista entrada constante de luz indirecta y buena ventilación.

Además, esta planta suele desarrollarse mejor en espacios donde la temperatura sea estable y no existan cambios bruscos de frío o calor.

El lugar ideal dentro de la casaSi quieres que el árbol de la abundancia crezca más rápido y tenga hojas brillantes, lo recomendable es colocarlo en:

Ventanas orientadas al este o al sur

Espacios con luz natural abundante

Lugares ventilados pero sin corrientes fuertes de aire

Rincones donde no reciba sol directo del mediodía

Macetas con buen drenaje

También es importante evitar zonas demasiado oscuras, ya que la falta de luz puede hacer que las hojas pierdan brillo, se debiliten o incluso comiencen a caerse.

¿Qué dice el Feng Shui sobre el árbol de la abundancia?

Dentro del Feng Shui, esta planta es considerada un símbolo relacionado con prosperidad, crecimiento económico y estabilidad emocional. Por eso, muchas personas la utilizan para atraer energía positiva al hogar o al trabajo.

Árbol de la abundancia: significado espiritual.|(ESPECIAL/CANVA)

Según esta filosofía, el árbol de la abundancia debe colocarse en la esquina sureste de la casa, ya que esta zona está vinculada con la riqueza y el flujo energético del dinero.

Incluso, en comunidades especializadas de jardinería y Feng Shui como el grupo de Facebook Plantas y Jardinería, algunas personas recomiendan colocar monedas decorativas o listones rojos cerca de la maceta para potenciar su simbolismo espiritual.

Cuidados básicos para mantenerlo saludableAdemás de elegir correctamente dónde colocarlo, el árbol de la abundancia necesita ciertos cuidados para mantenerse fuerte y conservar sus hojas verdes y brillantes.

Riego moderado: Esta planta no necesita exceso de agua. Lo ideal es regarla únicamente cuando la tierra esté seca en la superficie , evitando encharcamientos que puedan pudrir las raíces.

Esta planta no necesita exceso de agua. , evitando encharcamientos que puedan pudrir las raíces. Limpieza de hojas: Limpiar las hojas con un paño húmedo ayuda a retirar polvo acumulado y favorece que luzcan más brillantes y saludables.

Limpiar las hojas con un paño húmedo ayuda a retirar polvo acumulado y favorece que luzcan más brillantes y saludables. Sustrato adecuado: Debe utilizarse tierra con buen drenaje, mezclada con perlita o materiales que eviten acumulación de humedad.

Debe utilizarse tierra con buen drenaje, mezclada con perlita o materiales que eviten acumulación de humedad. Poda ligera: Retirar hojas secas o ramas dañadas ayuda a estimular un crecimiento más uniforme y fuerte.

¿Qué significado espiritual tiene el árbol de la abundancia?Más allá de su apariencia ornamental, esta planta ha sido relacionada con prosperidad, éxito y renovación personal. Muchas personas creen que tenerla dentro del hogar ayuda a atraer estabilidad financiera, armonía familiar y energía positiva.

Además, gracias a su estética elegante y minimalista, el árbol de la abundancia combina perfectamente con decoraciones modernas, naturales y estilo boho, convirtiéndose en una de las plantas favoritas para interiores.