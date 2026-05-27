En qué lugar de la casa debes colocar la Cala para que florezca por más tiempo

Las plantas de interior no solo ayudan a decorar los espacios, también pueden transmitir armonía, frescura y energía positiva dentro del hogar. Una de las más elegantes y llamativas es la Cala, también conocida como Lirio de Agua, una especie que destaca por sus flores sofisticadas y su simbolismo espiritual. Sin embargo, para que crezca saludable y florezca por más tiempo, es importante colocarla en el lugar correcto y darle ciertos cuidados específicos.

¿Dónde poner la planta Cala o Lirio de Agua?

De acuerdo con expertos en jardinería como Verdecora, el mejor lugar para colocar la Cala es en el jardín o en una zona con tierra rica en nutrientes, ya que necesita humedad constante y un sustrato fértil para desarrollar flores abundantes y saludables.

Sin embargo, si no tienes jardín, también puedes cultivarla perfectamente en interiores o terrazas usando una maceta amplia y profunda.

Dónde poner la Cala si no tienes jardín

Si decides colocarla en maceta, lo ideal es utilizar:

Sustrato con buen drenaje

Humus de lombriz

Perlita

Tierra rica en materia orgánica

Además, la maceta debe ubicarse en un espacio con:

Mucha luz natural indirecta

Temperatura aproximada de 14 a 20 grados

Ambiente húmedo y fresco

y fresco Protección contra el sol intenso directo

La Cala puede adaptarse muy bien a salas iluminadas , terrazas techadas o balcones con sombra parcial.

¿Qué dice el Feng Shui sobre dónde colocar el Lirio de Agua?

Desde la perspectiva del Feng Shui, la Cala está relacionada con el elemento agua, la renovación emocional y la armonía espiritual. Por eso, se recomienda colocarla orientada hacia el norte del hogar, una zona asociada con fluidez, tranquilidad y crecimiento personal.

El lirio de agua (Cala) puede dar flores de diferentes colores.|(ESPECIAL/CANVA)

Según esta filosofía, no es recomendable colocarla dentro de la habitación, ya que su energía acuática podría alterar el descanso o generar exceso de sensibilidad emocional.

Otros cuidados importantes para la Cala

Además de elegir correctamente dónde colocarla, esta planta necesita ciertos cuidados básicos para mantenerse saludable.

De acuerdo con El Mueble, al tratarse de una planta de origen tropical y acuático, requiere mucha humedad y atención constante.

Riego: La tierra debe mantenerse húmeda casi todo el tiempo. Nunca debe secarse por completo , especialmente durante épocas de calor.

La tierra debe mantenerse húmeda casi todo el tiempo. , especialmente durante épocas de calor. Poda: La Cala no necesita podas frecuentes, aunque sí es recomendable retirar hojas o flores marchitas para estimular nuevas floraciones.

La Cala no necesita podas frecuentes, aunque sí es recomendable retirar hojas o flores marchitas para estimular nuevas floraciones. Trasplante: Con el paso del tiempo, la planta necesita más espacio. Trasplantarla ayuda a fortalecer las raíces y mejorar la producción de flores.

¿Qué significado espiritual tiene la Cala?

El Lirio de Agua ha sido relacionado históricamente con pureza, transformación y fortaleza emocional. En la antigua Grecia incluso se vinculaba con figuras mitológicas como Zeus, Hera y Hércules.

En lo espiritual, la Cala simboliza nuevos comienzos, esperanza y crecimiento interior, por lo que muchas personas la utilizan como planta decorativa para atraer calma y energía positiva dentro del hogar.

Además, sus flores elegantes combinan perfectamente con decoraciones modernas, minimalistas y estilo boho, convirtiéndola en una de las plantas favoritas para interiores sofisticados.