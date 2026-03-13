EN UN PASO: así puedes quitar las manchas de humedad de las paredes de tu casa rápido

Los problemas de humedad en las casas mexicanas son más comunes de lo que parece y muchas veces se da debido a que la estructura presenta grietas, que es por donde se filtra el agua del exterior cuando llueve, o por la falta de ventilación en ciertas áreas donde el vapor es constante, como el área de la ducha, la cual puedes remodelar con estas 4 ideas con poco presupuesto. Por lo anterior, con este sencillo paso podrás quitar las manchas.

De acuerdo con un artículo del portal OkDiario, los expertos en pintura recomiendan utilizar vinagre blanco con bicarbonato de sodio para eliminar las manchas negras provocadas por la humedad. Esta mezcla es perfecta para emplear sin la necesidad de químicos peligrosos. Conoce las 7 ideas para remodelar una casa de Infonavit con tan solo 10,000 pesos: se verá lujosa y divina.

El vinagre blanco con bicarbonato de sodio es la mezcla perfecta para eliminar las manchas por humedad.|Pinterest

Pasos a seguir para eliminar las manchas por la humedad

Si bien el amoníaco es una opción efectiva, se recomienda utilizar productos o mezclas caseras, pues existe el riesgo de que la persona que lo aplique sufra intoxicación, ya que en algunos casos los espacios no tienen ventilación y verter el químico podría resultar fatal. Por ello, el vinagre blanco con bicarbonato es una opción, aunque para que sea efectivo se deben seguir los siguientes pasos:



Preparar la mezcla: Agregar en un rociador agua y vinagre blanco, así como un puño de bicarbonato de sodio.

Agregar en un rociador agua y vinagre blanco, así como un puño de bicarbonato de sodio. Aplicar sobre las manchas : Rociar directamente sobre las manchas provocadas por la humedad.

: Rociar directamente sobre las manchas provocadas por la humedad. En proceso: Dejar actuar la mezcla sobre la mancha negra por un tiempo estimado de 30 minutos.

Dejar actuar la mezcla sobre la mancha negra por un tiempo estimado de 30 minutos. Frotar: Utilizar un cepillo o una esponja para retirar las manchas negras.

Utilizar un cepillo o una esponja para retirar las manchas negras. Secar: Para eliminar los residuos, pasar por encima un paño húmedo y ventilar la zona que fue limpiada.

Cabe mencionar que esta mezcla de vinagre blanco con bicarbonato de sodio solo es para eliminar las manchas, pero no tratará el problema de raíz. Debido a ello, se recomienda tener buena ventilación en la casa y tapar las grietas que provocan las filtraciones de agua.