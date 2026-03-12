Las ducha tradicional quedó obsoleta con la llegada de los modelos modernos, las cuales tienen como característica verse elegantes. Incluso, hay algunas regaderas en el mercado con tecnología que puedes integrar. Por ello, traemos para ti 4 remodelaciones que puedes aplicar en tu casa con poco presupuesto, al igual que estas ideas para construir una alberca pequeña en el patio: te salvará en días calurosos.

De acuerdo con un artículo del portal YoDona, la tendencia son las duchas con mamparas en lugar de la utilización de cortinas, pues el objetivo de este elemento divisorio es evitar las salpicaduras de agua y que se desborde por todo el espacio. Estas son las 30 ideas para remodelar tu baño con tina: lucirá elegante con la bañera.

Las 4 remodelaciones de ducha con poco presupuesto

1. Encapsulado: Para evitar las salpicaduras, una ducha encapsulada es lo de hoy. Es un módulo cerrado que mezcla un diseño único con tecnología y una estética futurista.

4 remodelaciones de ducha que puedes aplicar en tu casa: no necesitas mucho presupuesto|Pinterest

2. Muro con panel de vidrio: Una buena opción para separar la ducha del baño. Es una mezcla importante perfecta entre seguridad y diseño, para evitar salpicaduras.

4 remodelaciones de ducha que puedes aplicar en tu casa: no necesitas mucho presupuesto|Pinterest

3. Paredes por azulejos: Si optas por una mampara transparente, una opción para darle una mejor imagen a tu ducha es instalar azulejo, ya que resiste la humedad y el contacto con el agua.

4 remodelaciones de ducha que puedes aplicar en tu casa: no necesitas mucho presupuesto|Pinterest

4. Piedra sinterizada por azulejos: Cambias los azulejos viejos por piedra sinterizada, un material 100% natural y nada poroso, así como resistente a la humedad y fácil de limpiar. Una manera rápida y sencilla para renovar la ducha.

4 remodelaciones de ducha que puedes aplicar en tu casa: no necesitas mucho presupuesto|Pinterest

Regaderas para renovar tu ducha

Otra de las opciones para que tu renovación de ducha quede completa es cambiar la regadera vieja y clásica por unas más modernas, a fin de que todo combine y se vea completamente nuevo. Según un artículo de AD Magazine, estas son algunas opciones:

