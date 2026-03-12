La casa de Infonavit que es adquirida a través de créditos es una construcción con acabados sencillo y con espacios muy pequeños. Por lo anterior, no basta con solo adquirirla, ya que la tendrás que remodelar para que quede a tu gusto, como lo son estas 7 ideas para hacerlo con tan solo 10,000 pesos. Este es el antes y después de un inmueble de interés social que se ve cara.

Antes de poner manos a la obra, se debe entender que estas remodelaciones son pequeñas, aunque sin duda le darán un cambio de 180 grados al interior de tu casa con el poco presupuesto. Sin duda, con estos cambios serás la envidia del fraccionamiento. Conoce las 8 ideas para dividir espacios de tu casa sin la necesidad de paredes: se verá más aesthetic.

Las 7 ideas para remodelar una casa de Infonavit

1. Pintar paredes: Opta por elegir tonos claros y modernos, ya que le dará ese toque elegante. Elige colores como el gris, blanco y beige. Gastarás aproximadamente 1,500 pesos.

7 ideas para remodelar una casa de Infonavit con SOLO 10,000 PESOS: se verá lujosa y divina|Pinterest

2. Instalar papel tapiz: Si no quieres pintar las paredes, puedes instalar este tipo de papel en las paredes, para que tu casa se vea sacada de una foto de revista. Gastarías alrededor de 1,500 pesos.

7 ideas para remodelar una casa de Infonavit con SOLO 10,000 PESOS: se verá lujosa y divina|Pinterest

3. Colocar espejos: Las casas de Infonavit son pequeñas, pero instalar espejos grandes les da una apariencia más grande y elegante. Los puedes colocar en sala, comedor o en el recibidor.

7 ideas para remodelar una casa de Infonavit con SOLO 10,000 PESOS: se verá lujosa y divina|Pinterest

4. Cambia manijas: El remodelar los herrajes de los muebles o de las puertas le dará una vista más elegante a tu vivienda. El gasto sería de 1,200 pesos.

7 ideas para remodelar una casa de Infonavit con SOLO 10,000 PESOS: se verá lujosa y divina|Pinterest

5. Cambiar lámparas: Quita las lámparas viejas de luz cálida y opta por una iluminación LED colgante. Gastarías alrededor de 1,800 pesos, aunque de ello depende cuántas comprarás.

7 ideas para remodelar una casa de Infonavit con SOLO 10,000 PESOS: se verá lujosa y divina|Pinterest

6. Decora con cuadros y plantas: Con estos tu casa se verá más elegante y moderna, pues son objetos que están en tendencia para los diferentes hogares. A lo mucho gastarías 1,500 pesos, ya que lo más caro serían las pinturas.

7 ideas para remodelar una casa de Infonavit con SOLO 10,000 PESOS: se verá lujosa y divina|Pinterest

7. Cambiar el piso: Cambia el piso de cemento o el cerámico por vinílico autoadherible, ya que es barato y fácil de instalar. Esta remodelación sería de las más caras, ya que gastarías alrededor de 3,500 pesos.