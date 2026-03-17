12 formas de usar short durante este equinoccio de primavera 2026; lucirás fresca, hermosa y muy aesthetic

El equinoccio de primavera 2026 está a la vuelta de la esquina y con ella los días soleados, es por eso que te presentamos la mejor manera de combinar shorts para no morir de calor y lucir espectacular esta temporada.

¿Cuáles son las mejores formas de combinar shorts en el equinoccio de primavera 2026?

Los shorts son prendas esenciales en el armario de cualquier mujer, por lo que esta temporada de calor será ideal para que los saques y combines para armar looks increíbles, aquí te damos las mejores ideas.

Short con camisa de color rosa: Esta idea es muy original y colorida ya que el tono rosa es uno de los favoritos para esta temporada. Esta idea consiste en mezclar una camisa rosa formal con un short. Sin embargo, puedes jugar con el look para que lo puedas usar en ocasiones formales o casuales. Por ejemplo si añades tenis puedes usar el outfit para salir a comer, con tus amigas o ir por un helado, en cambio si agregas tacones lo harás ver más formal. Puedes combinar el look con shorts blancos, de mezclilla clara u oscura. Por otro lado, los accesorios son fundamentales ya que si añades una bolsa de color harás que el outfit resalte más, también puedes usar una en tono negro para mentaer el look más neutro.

Outfits con short y camisa rosa|Crédito: Pinterest

Shorts de mezclilla con camisa en tono neutro: Si buscas un look relajado que puedas utilizar para cualquier ocasión sin duda mezclar la mezclilla con una camisa blanca o de algún color neutro es la idea perfecta. Además de ser básicos que seguro tienes en tu closet son dos prendas que lucen muy bien. Puedes jugar con la textura y usar camisas o playeras con rayas, ya sean de manga larga o corta. Por otro lado, puedes utilizar sandalias para ocasiones más formales; o bien, tenis para salidas casuales. Las bolsas tejidas son ideales para lucir durante esta primavera, pues son un accesorio que resalta cualquier look.

outfits con shorts|Crédito: Pinterest

Shorts formales: Los shorts no son una prenda casual, como la mayoría piensa, también son formales si los usas en el corte ideal ya que hoy en día puedes encontrar muchos en diversas tiendas. Es conveniente usar la prenda con camisas formales para mantener la esencia elegante del look, además combinar con tacones o sandalias es una idea perfecta para lucir sofisticada. Por otro lado, puedes usar tenis si quieres convertir el outfit en algo más casual. Por otro lado, utilizar un cinturón es ideal para darle estructura al look y que luzca muy bien. No olvides accesorios como bolsa y lentes de sol para proteger tu vista de los rayos de este.

outfits con shorts formales|Crédito: Pinterest

Recuerda que lo más importante es tu comodidad por lo que debes preferir prendas y zapatos con los que te sientas muy bien. Juega con tu creatividad y atrévete a utilizar diversos colores. Por otro lado, no olvides que tu cabello también es un accesorio por lo que puedes realizarte algún recogido para lucir aún más formal.