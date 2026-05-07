Qué significa que una persona lleve tenis a la oficina, según la psicología

Según la psicología, si una persona elige llevar tenis a la oficina, no necesariamente habla de informalidad o falta de profesionalismo. Diversos especialistas sostienen que esta elección puede estar vinculada con la búsqueda de comodidad, autenticidad, seguridad personal y una menor necesidad de validación externa.

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Pero la conducta de usar tenis en la oficina también puede reflejar adaptación a culturas laborales más flexibles y modernas. En los últimos años, los códigos de vestimenta corporativos han cambiado notablemente.

Investigaciones en psicología social y comportamiento organizacional muestran que la ropa no solo influye en cómo los demás perciben a una persona, sino también en cómo esa persona se siente y se desempeña. La psicóloga Karen Pine, profesora de psicología en la University of Hertfordshire y autora de Mind What You Wear, ha estudiado cómo la vestimenta impacta en la conducta y la autopercepción.

¿Qué revela la psicología sobre usar tenis en el trabajo?

La elección del calzado puede transmitir varios aspectos de la personalidad y del entorno laboral:



Búsqueda de comodidad funcional : muchas personas priorizan el bienestar físico para mejorar concentración y rendimiento. Según estudios sobre ergonomía laboral, la comodidad física puede influir en el estado de ánimo y en la productividad durante largas jornadas.

: muchas personas priorizan el bienestar físico para mejorar concentración y rendimiento. Según estudios sobre ergonomía laboral, la comodidad física puede influir en el estado de ánimo y en la productividad durante largas jornadas. Seguridad personal y autenticidad : usar tenis en espacios tradicionalmente formales puede reflejar confianza para expresar la propia identidad. El psicólogo Adam Galinsky (psicólogo social de Columbia Business School ) ha investigado cómo la ropa puede influir en la seguridad con la que una persona enfrenta ciertos contextos.

: usar tenis en espacios tradicionalmente formales puede reflejar confianza para expresar la propia identidad. El psicólogo Adam Galinsky (psicólogo social de ) ha investigado cómo la ropa puede influir en la seguridad con la que una persona enfrenta ciertos contextos. Adaptación a nuevas culturas corporativas : sectores como tecnología, diseño, marketing o industrias creativas suelen valorar más la funcionalidad que la formalidad clásica.

: sectores como tecnología, diseño, marketing o industrias creativas suelen valorar más la funcionalidad que la formalidad clásica. Menor dependencia de la aprobación externa: algunas personas con alta seguridad interna toman decisiones de estilo sin centrarse excesivamente en la opinión social.

La psicóloga Karen Pine explica que la ropa puede funcionar como una extensión de la identidad y modificar incluso la forma en que una persona se comporta en determinados entornos.

Psicología: ¿Usar tenis puede influir en el rendimiento laboral de una persona?

La psicología sugiere que sí por los siguientes aspectos:



Mayor sensación de control : sentirse cómodo físicamente puede reducir pequeñas fuentes de estrés cotidiano.

: sentirse cómodo físicamente puede reducir pequeñas fuentes de estrés cotidiano. Más naturalidad en la interacción social : cuando una persona siente que su vestimenta refleja quién es, suele mostrarse más auténtica en reuniones o dinámicas grupales.

: cuando una persona siente que su vestimenta refleja quién es, suele mostrarse más auténtica en reuniones o dinámicas grupales. Flexibilidad mental asociada al entorno: en culturas laborales más modernas, la vestimenta menos rígida puede favorecer la creatividad y el pensamiento flexible.

Un estudio publicado en el Journal of Experimental Social Psychology sobre enclothed cognition (concepto desarrollado por Adam Galinsky y Hajo Adam) sugiere que la ropa no solo cambia cómo somos percibidos, sino también cómo pensamos y actuamos. Expertos en psicología organizacional de la American Psychological Association (APA) señalan que los entornos laborales más cómodos y auténticos pueden favorecer el compromiso y la satisfacción profesional.

En conclusión: llevar tenis a la oficina puede reflejar mucho más que una simple elección de moda. Desde la psicología, puede estar relacionado con comodidad, confianza, autenticidad y adaptación a nuevas formas de trabajo, donde el bienestar personal empieza a tener tanto peso como la imagen profesional.