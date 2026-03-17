Los 3 amuletos que debes llevar en el equinoccio de primavera 2026 para atraer buena energía

Este 20 de marzo viviremos el maravilloso equinoccio de primavera 2026, el cual puede significar un nuevo ciclo o comienzo para muchas personas, además de que puede ser un buen momento para llenarte de energía renovada. Te compartimos cuáles son los amuletos que debes de llevar durante el equinoccio para que dejes atrás la mala vibra y te purifiques.

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Amuletos para atraer la energía en el equinoccio de primavera 2026

Ojo turco: Lleva contigo este tipo de amuleto para evitar que las malas energías se apoderen de ti; pues te ayudarán con el mal de ojo y a alejar todas las envidias. Opta por llevarlo a partir del equinoccio de primavera 2026 como un accesorio para que nunca falte en tu día a día, puede ser desde un collar, una pulsera o anillos.

Hoja de laurel: Este tipo de planta es perfecta si quieres dejar las malas energías atrás y darle paso a las buenas vibras a tu vida, pues el laurel es un símbolo de victoria y conocimiento, por lo cual es ideal para atraer prosperidad, éxito y abundancia en tu día a día. Te recomendamos que a partir del 20 de marzo lleves una hoja de laurel en tu cartera o en tu bolsillo.

Cuarzo blanco: Este amuleto es famoso por ser un amplificador de energía, lo que quiere decir que atraerá todo lo bueno que esté a tu alrededor, además de que es poderoso para limpiar el aura y te ayudará a equilibrar tus emociones. Para este equinoccio de primavera te sugerimos que lleves siempre contigo un cuarzo blanco y también que tengas uno en una parte especial de tu casa que te genere calma.

¿Cuál es la hora exacta en la que sucederá el equinoccio de primavera 2026?

Prepárate para recibir una de las temporadas más hermosas del año donde puedes empezar un nuevo ciclo, con nuevas metas y por supuesto nuevas energías. El equinoccio de primavera 2026 sucederá el día 20 de marzo a las 08:46 horas, tiempo de la Ciudad de México. Hay lugares que se centran en rituales para recibir esta nueva etapa; sin embargo, también puedes recibirlo desde tu casa con pensamientos equilibrados y energía positiva.

