Atención: este es el error fatal que cometen muchos al regar la lengua de suegra

La Sansevieria o mejor conocido como lengua de suegra, es una de las plantas de interiores más populares ya que es muy resistente. Esta especie puede tolerar la sequía y no requiere de cuidados frecuentes.

Esta planta hojas por lo que es ideal para lugares de alta temperatura y escasez de lluvia. Sin embargo, el cuidado mínimo debe ser bien dado ya que se le tiene que dar la luz, el riego y el sustrato correcto.

¿Cuál es el principal error al regar la lengua de suegra?

El principal error es el exceso de agua en el riego ya que es una planta que soporta lapsos prolongados sin agua, pero el exceso de riego representa su principal amenaza. Si la cantidad de agua sobrepasa la capacidad de drenaje del sustrato, pueden desarrollarse hongos que debilitan e incluso matan la planta.

De esta manera es importante que no ocasiones encharcamientos porque la humedad constante produce infecciones por hongos y raíces podridas. Los expertos señalan que las suculentas requieren suelos con buen drenaje y riego moderado para mantener su salud y longevidad.

En cuanto a la lengua de suegra el riego debe espaciarse de acuerdo con la estación, en otoño e invierno se debe regar una vez al mes y en primavera cada quince días. Se recomienda verificar que los primeros centímetros del sustrato estén completamente secos antes de volver a hidratar la planta. Si se observan hojas amarillas, la primera acción debe ser disminuir la frecuencia de riego para evitar daños mayores.

La lengua de suegra hace lucir elegante a cualquier espacio|Canva

Es muy importante que tengas esta información en cuenta ya que si la planta recibe agua en cantidades grandes, se debilita y puede ser fatal. La temperatura óptima para la lengua de suegra se ubica entre 16 y 30 °C. Por debajo de 14 °C puede mostrar signos de daño, de acuerdo con los especialistas.

Por último, debes tener en cuenta que lo ideal es ubicar la planta cerca de fuentes de luz, pero sin exposición directa al sol, para evitar quemaduras. Si las hojas se arrugan, es señal de falta de agua; si se ablandan o muestran humedad excesiva, conviene espaciar los riegos y revisar el drenaje.