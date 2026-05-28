Cuál es el error de maquillaje que debes evitar para rejuvenecer el rostro después de los 50

Con el paso del tiempo, la piel cambia su textura y pierde elasticidad. Por eso hay que evitar un error de maquillaje que puede crear un efecto envejecedor. Especialistas en belleza coinciden en que los acabados ligeros, luminosos y naturales son los que mejor ayudan a rejuvenecer el rostro sin recargarlo.

Según los portales especializados Vogue Beauty y Elle, muchos errores habituales no tienen que ver con la cantidad de maquillaje, sino con la forma en que se aplican ciertos productos alrededor de los ojos y el rostro. Esto es lo que hay que evitar.

¿Qué error de maquillaje envejece más el rostro después de los 50 años?

Los expertos señalan que el delineado intenso y rígido puede endurecer visualmente la mirada y acentuar signos de cansancio. Maquillistas profesionales advierten que hay que evitar:



Usar eyeliner negro muy marcado: evitar una mirada pesada. Los delineados gruesos o extremadamente oscuros pueden hacer que los ojos se vean más pequeños y marcados.

evitar una mirada pesada. Los delineados gruesos o extremadamente oscuros pueden hacer que los ojos se vean más pequeños y marcados. Dibujar líneas demasiado rectas: los maquilladores recomiendan trazos difuminados y menos rígidos para lograr un efecto rejuvenecedor.

los maquilladores recomiendan trazos difuminados y menos rígidos para lograr un efecto rejuvenecedor. Aplicar demasiado producto en el párpado inferior: evitar endurecer la expresión. El exceso de maquillaje debajo de los ojos puede resaltar arrugas o sombras.

evitar endurecer la expresión. El exceso de maquillaje debajo de los ojos puede resaltar arrugas o sombras. Elegir acabados muy mates y secos: no opacar la luminosidad natural. Los productos excesivamente secos suelen remarcar más la textura de la piel madura.

¿Cómo recomiendan maquillarse los expertos para rejuvenecer el rostro?

Los maquilladores profesionales coinciden en que el objetivo no es ocultar las facciones, sino aportar frescura y luz.



Optar por delineados suaves en tonos marrones: conseguir una mirada más natural. Los tonos menos intensos ayudan a definir sin endurecer el rostro.

conseguir una mirada más natural. Los tonos menos intensos ayudan a definir sin endurecer el rostro. Difuminar sombras y líneas: crear un efecto más ligero. Los acabados suaves aportan frescura y modernidad.

crear un efecto más ligero. Los acabados suaves aportan frescura y modernidad. Usar bases ligeras e hidratantes: evitar efecto pesado. Las texturas luminosas suelen favorecer más a las pieles maduras.

evitar efecto pesado. Las texturas luminosas suelen favorecer más a las pieles maduras. Dar protagonismo a las pestañas y cejas naturales: levantar visualmente la mirada. Unas cejas bien peinadas y pestañas definidas ayudan a rejuvenecer sin exceso de maquillaje.

La reconocida maquilladora María Borbolla explica que muchas veces menos maquillaje genera un efecto mucho más favorecedor después de los 50 años. Según la especialista, la clave está en trabajar la luz, suavizar los rasgos y evitar líneas duras que puedan añadir años visualmente al rostro.