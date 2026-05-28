Cómo maquillar los ojos si usas lentes

Al utilizar lentes es muy probable que el maquillaje se vea opacado o quede en segundo plano por lo que se debe aplicar correctamente para que esto no suceda. Los ojos tienen que complementarse con el resto del rostro para lucir bien.

Para maquillar tus ojos cuando usas lentes, el truco principal consiste en adaptar la técnica según tu tipo de graduación para equilibrar el tamaño visual de tu mirada. Los cristales para la miopía tienden a achicar los ojos, mientras que los de la hipermetropía los agrandan.

¿Cómo debes maquillar los ojos si usas lentes?

Aquí encontrarás las técnicas esenciales explicadas paso a paso para lograr una mirada definida y evitar que el armazón arruine tu esfuerzo.

Adapta las sombras según tus cristales

El tipo de lente determina por completo la selección de colores y texturas en tus párpados:

Si tienes Miopía (los lentes achican el ojo):

Aplica sombras claras y luminosas en el párpado móvil para abrir la mirada.

Coloca un punto de iluminador en el lagrimal.

Usa un lápiz de ojos beige o blanco en la línea de agua inferior para crear un efecto de ojo más grande.

Estos son los mejores trucos de belleza para maquillarte los ojos y que tengan destellos verdes|Freepik

Si tienes Hipermetropía o Presbicia (los lentes agrandan el ojo):

Opta por sombras mate de tonos neutros o tierra (marrones, taupe, gris).

Evita los brillos extremos o la escarcha, ya que el cristal aumentará el detalle de cualquier imperfección.

Difumina tonos oscuros en la esquina exterior en forma de "V" para dar profundidad y control visual al tamaño.

Ajusta el grosor del delineado al armazón

El delineado aporta la definición que el cristal suele difuminar, pero debe jugar a favor de tu montura:

Monturas gruesas o de pasta: Realiza un delineado un poco más marcado o grueso para que tus ojos no desaparezcan detrás del armazón.

Monturas delgadas o al aire: Opta por un delineado muy fino, sutil y a ras de las pestañas superiores para no saturar tu rostro.

Color: Si buscas un acabado natural que no endurezca tu mirada, sustituye el negro por un delineador café o marrón difuminado.

Estos estilos son muy acertados.|Canva

Pestañas arqueadas y sin roces

Uno de los mayores fastidios es que las pestañas choquen contra el cristal. Sigue estos pasos para solucionarlo:

Rizado obligatorio: Utiliza un rizador desde la base para elevar las pestañas verticalmente en lugar de dejarlas hacia adelante.

Máscara a prueba de agua: Usa fórmulas waterproof o de larga duración. Esto evita que el parpadeo constante deje manchas negras en el vidrio.

Enfoque en las puntas: Aplica el rímel con mayor intensidad en la raíz y retira el exceso de las puntas. Si usas pestañas postizas, prefiere las de formato "esquina" (de la mitad del ojo hacia afuera).

El marco y los detalles del rostro

Los lentes dirigen toda la atención a la parte superior de tu cara, por lo que estas dos zonas requieren cuidado extra:

Diseño de cejas: Tus cejas actúan como el marco de tus lentes. Manténlas bien peinadas, depiladas y ligeramente rellenas con un lápiz de tono frío para que no compitan con la línea superior de la montura.

Corrector de ojeras: Los cristales pueden proyectar sombras debajo de los ojos y acentuar el cansancio. Usa un corrector hidratante de tu mismo tono de piel (evita los extremadamente claros para que no se vea un efecto "mapache") y difumínalo a la perfección.

Truco definitivo: Evita que los lentes te quiten la base en la nariz

El sudor y el peso del armazón suelen levantar el maquillaje en el puente de la nariz, dejando parches. Para que esto no te suceda: