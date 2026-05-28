Cómo maquillar los ojos con sombras rosas: no a todos les quedan, presta atención

Las sombras rosas se han convertido en una de las tendencias favoritas del maquillaje porque aportan frescura, dulzura y un efecto juvenil al rostro. Sin embargo, este tono no siempre favorece de la misma manera a todas las personas. Si no eliges la intensidad correcta o la combinas mal, los ojos pueden verse cansados, irritados o incluso hinchados. Por eso, es importante aprender a usarla correctamente antes de aplicarla.

El paso a paso para maquillar los ojos con sombras rosas y que sí favorezcan

Lo primero que debes tomar en cuenta es el subtono de tu piel, ya que esto influye directamente en cómo se verá la sombra rosa sobre los párpados. De acuerdo con expertos en maquillaje y tendencias de belleza como Charlotte Tilbury, los tonos rosados cálidos suelen favorecer más a pieles morenas o bronceadas, mientras que los rosas fríos lucen mejor en pieles claras.

Antes de comenzar con el maquillaje Este paso ayuda a unificar el tono de la piel, evita que el color se vea parchado y hace que el maquillaje dure mucho más tiempo.

Pon corrector antes de maquillar las sombras rosas en los ojos.|(ESPECIAL/CANVA)

Después, elige el tono de rosa adecuado según el efecto que quieras lograr. Los rosas pastel crean un look suave y romántico, mientras que los tonos fucsia o rosa intenso generan un maquillaje más atrevido y llamativo. Según las propuestas de maquillaje compartidas por Charlotte Tilbury y tendencias virales en Pinterest, combinar sombras rosas con tonos café o champagne ayuda a equilibrar el resultado y evita que los ojos se vean cansados .

. Cuando empieces a maquillar, aplica primero un tono neutro en la cuenca para crear profundidad. Después coloca la sombra rosa sobre el párpado móvil con pequeños toques para intensificar el color sin saturar demasiado el maquillaje.

Uno de los errores más comunes es aplicar rosa demasiado cerca de la línea inferior del ojo. Esto puede provocar un efecto de mirada cansada o irritada, especialmente en personas con ojeras marcadas o ojos sensibles. Lo ideal es difuminar bien el producto y complementar con delineador café, negro o máscara de pestañas para dar mayor definición.

Otro truco importante es iluminar el lagrimal y el arco de la ceja con sombras claras o satinadas. Esto ayuda a equilibrar el maquillaje y aporta más luz a la mirada.

Un tip extra que suele recomendarse en tendencias beauty es combinar las sombras rosas con blush y labiales en tonos suaves para mantener armonía en todo el maquillaje. Si cargas demasiado el rostro con rosa intenso, el look puede perder elegancia y verse excesivo.

Quiénes deben tener más cuidado con las sombras rosas

Aunque este color puede adaptarse a muchos estilos, no todos los tonos rosas favorecen igual. Las personas con ojos muy pequeños, párpados inflamados o muchas ojeras deben evitar los rosas rojizos o demasiado cálidos, ya que pueden acentuar el cansancio visual.

También es importante considerar el color de ojos. Los ojos cafés suelen resaltar muy bien con tonos rosados intensos, mientras que los ojos verdes o miel pueden verse más favorecidos con rosas suaves mezclados con tonos tierra.

Además del color, influye mucho el acabado de la sombra. Las fórmulas satinadas o ligeramente brillantes ayudan a dar luminosidad, mientras que los acabados completamente mates pueden endurecer la mirada si no se difuminan correctamente.

Con la técnica adecuada y una buena combinación de tonos, las sombras rosas pueden convertirse en uno de los maquillajes más elegantes, femeninos y modernos para cualquier ocasión.