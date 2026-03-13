El error que vuelve dura la carne en el sartén

Hay que tener en cuenta que algunos errores pueden llevar a que nuestra carne quede dura tras la cocción en un sartén. Esta textura poco agradable suele ser relacionado con el tipo de corte o la calidad del producto que has comprado.

¡Brenda quiere que su mamá cuide a sus hijos porque ya está acostumbrada a criar!

Si bien la calidad puede tener incidencia, pues se cometen pequeños errores que pueden arruinar tu comida. Uno de ellos está relacionado con la forma en la que utilizas la sartén durante la cocción ya que se coloca el alimento cuando el utensilio no está caliente.

¿Cuál es el error común para cocinar carne en sartén?

Los chefs manifiestan que si colocas la carne en una sartén fría o tibia impide que se produzca el sellado adecuado. Es por esto que el alimento comienza a liberar sus jugos antes de que la superficie se dore como se debe.

Dado esto es que la carne se cocina en su propio líquido por lo que la textura se ve afectada y el resultado es un alimento duro. Si el sartén se encuentra bien caliente pues la superficie del filete se sella rápidamente por lo que se forma una costra dorada que mejora el sabor.

Es decir que, si la temperatura es insuficiente, pues la carne comienza a liberar agua. Esto no solo afecta la textura, sino que también reduce el sabor del plato. Por otro lado, si la carne está demasiado fría ocurre un choque térmico que hace que se libre más líquido en la cocción.

Ten en cuenta la temperatura.

Para que tu carne quede jugosa puedes tener en cuenta lo siguiente:

Precalentar bien la sartén antes de colocar la carne.



Secar la superficie de la carne con papel absorbente si tiene humedad.

Evitar moverla constantemente, para permitir que se forme la costra dorada.

No sobrecargar la sartén, ya que demasiadas piezas bajan la temperatura.

Si sigues estos consejos pues tendrás una carne sellada correctamente y conservarás sus jugos que mejora el sabor.