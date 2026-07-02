3 errores que arruinan el lavado de tu ropa de color: cómo evitarlos

Mantener los pigmentos vivos de la ropa de color depende, en gran medida, de evitar 3 errores frecuentes: lavado con agua demasiado caliente, mezclar prendas de distintos tonos y utilizar más detergente del necesario. Corregir estos hábitos ayuda a conservar la intensidad de los pigmentos, prolongar la vida útil de las telas y evitar que las prendas luzcan opacas o desgastadas antes de tiempo.

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El cuidado adecuado de los textiles no solo mejora la apariencia de la ropa, sino que también reduce el consumo de agua, energía y la necesidad de reemplazar prendas con frecuencia. Instituciones como el American Cleaning Institute (ACI), fabricantes especializados como Whirlpool y Bosch Home Appliances, coinciden en que seguir las instrucciones de lavado y respetar las características de cada tejido es clave para preservar los colores.

¿Cuáles son los 3 errores que arruinan la ropa de colores?

Muchos daños en las prendas ocurren durante el lavado y pueden evitarse con pequeños cambios en la rutina. Estos son los 3 errores más habituales:



Lavar con agua demasiado caliente: las altas temperaturas pueden favorecer que algunos tintes se desprendan más rápidamente de las fibras textiles. El American Cleaning Institute recomienda revisar siempre la etiqueta de cada prenda y, cuando sea posible, optar por agua fría o templada para conservar mejor los colores y reducir el desgaste de los tejidos. Mezclar ropa de diferentes colores: colocar prendas blancas, claras y oscuras en la misma carga aumenta el riesgo de transferencia de tintes, especialmente cuando la ropa es nueva. Fabricantes de electrodomésticos como Whirlpool aconsejan separar las prendas por tonalidad antes de cada lavado para minimizar este problema. Usar demasiado detergente: aunque muchas personas creen que una mayor cantidad limpia mejor, el exceso de detergente puede dejar residuos sobre las fibras, atrapando suciedad y haciendo que los colores pierdan brillo con el tiempo. El American Cleaning Institute recomienda utilizar únicamente la dosis indicada por el fabricante, ajustándola a la carga y al nivel de suciedad.

¿Cómo cuidar la ropa de color para que dure más tiempo?

Además de evitar estos errores, los especialistas recomiendan incorporar algunos hábitos que ayudan a preservar la calidad de las prendas durante años.



Voltea la ropa antes de lavarla: lavar las prendas del revés reduce la fricción sobre la superficie visible del tejido y protege los colores, especialmente en jeans, camisetas estampadas y prendas oscuras.

lavar las prendas del revés reduce la fricción sobre la superficie visible del tejido y protege los colores, especialmente en jeans, camisetas estampadas y prendas oscuras. Elige ciclos de lavado suaves: programas delicados o de menor agitación disminuyen el desgaste de las fibras.

programas delicados o de menor agitación disminuyen el desgaste de las fibras. No sobrecargues la lavadora: dejar espacio suficiente permite que el agua y el detergente circulen correctamente, logrando una limpieza más uniforme.

dejar espacio suficiente permite que el agua y el detergente circulen correctamente, logrando una limpieza más uniforme. Seca la ropa a la sombra: la radiación ultravioleta del sol puede acelerar la pérdida de intensidad de algunos colores. Por ello, fabricantes como Bosch Home Appliances recomiendan evitar la exposición prolongada al sol directo cuando sea posible.

la radiación ultravioleta del sol puede acelerar la pérdida de intensidad de algunos colores. Por ello, fabricantes como recomiendan evitar la exposición prolongada al sol directo cuando sea posible. Lee siempre la etiqueta de cuidado: las instrucciones del fabricante ofrecen información específica sobre temperatura, centrifugado y secado para cada tipo de tejido.

La International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products (A.I.S.E.), organización europea dedicada al cuidado del hogar, también destaca que seguir las indicaciones de lavado contribuye a conservar mejor las prendas y reduce su impacto ambiental al prolongar su vida útil. Con pequeños cambios en la forma de lavar la ropa, es posible mantener los colores intensos durante más tiempo y evitar el desgaste prematuro de las telas.