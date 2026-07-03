Así puedes crear alhajeros con hojas de papel usadas

Es usual que al buscar en tus libreros o armario te encuentres con libretas que tienen hojas de papel usadas, ya sea por apuntes viejos que hiciste o de dibujos que simplemente ya no deseas almacenar. Aunque podría parecer un desecho, es posible emplear el material para crear algo nuevo.

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Por esa razón, te daremos el paso a paso para poder hacer alhajeros desde cero usando esos residuos, así que toma nota de todos los pasos que debes hacer para su elaboración.

¿Qué puedo hacer con las hojas de papel usadas?

Antes de intentar desechar las hojas de papel usadas que tienes, aprovecha la oportunidad de usarlas para crear alhajeros; son sencillos de hacer y lograrás mejorar su aspecto al instante; solamente realiza los siguientes pasos:

Toma el papel que tengas, corta las hojas en 4 partes iguales. En un palo de madera comienza a enrollar una hoja y pegamos con pegamento; vamos a formar varias varitas. Vamos a unir cada vara hasta formar una tira muy larga y las aplanamos. Después esas tiras las vamos a enrollar hasta crear 3 círculos grandes. Los cubrimos con un poco de resistol blanco. Toma una cartulina y corta unas tiras de 5 centímetros por 24 centímetros; las pegamos a uno de los círculos y decoramos por fuera con otras tiras de papel. Los otros 2 círculos de papel que te quedaron, los pegamos entre ellos. Cubrimos con resistol. Podemos hacer un cilindro pequeño, el cual vamos a pegar en la tapa. Al secarse todo, pintamos del color que queramos. Para darle un acabado brillante, añadimos una capa final de barniz.

¿Qué tipo de barniz se utiliza?

Aunque el barniz para los alhajeros es algo opcional, es un elemento que se encargará de darle un aspecto brillante y llamativo. En estos casos se recomienda emplear aquellos que están diseñados para manualidades, los cuales puedes encontrar en las papelerías.

Recuerda que, para su aplicación en la manualidad con hojas de papel usadas, es necesario dejar secar muy bien el producto, además de aplicar de 2 a 3 capas delgadas. Otro tip es que puedes usar un barniz mate; es otra gran alternativa que te ayudará a tener un acabado natural y va a disminuir su apariencia irregular.