Manualidades de Plim Plim: cómo hacer camisas de Hoggie con tela reciclada (paso a paso)

Plim Plim es un personaje infantil muy querido por el público, debido a su tierna apariencia y personalidad, no obstante, Hoggie es muy conocido por muchos, ya que se trata de un pequeño cerdito que se destaca por su personalidad enojona.

“La venganza de Moctezuma” capítulo de Rutas de la Vida

Si uno de los pequeñines del hogar ama al pequeño cerdito, entonces quédate, porque te vamos a explicar cómo hacer camisas usando tela reciclada, una gran opción para realizar alternativas creativas.

¿Cómo hacer una camiseta de Hoggie?

Para hacer las camisas de Hoggie, es importante que saques aquellas prendas viejas que tienes; igualmente, puedes hacer uso de una sudadera rosa. Antes de hablar sobre el proceso, te detallaremos los materiales que vas a necesitar:



Retazos de tela, ya sea fieltro o algodón viejo en color rosa, blanco y negro.

Tijeras para tela.

Pegamento para tela o silicona líquida fría.

Lápiz.

Al tener todos los materiales anteriores, podemos explicar el paso a paso para hacer las manualidades de uno de los personajes de Plim Plim con tela reciclada:



Con la tela reciclada, corta varias formas: haz un óvalo en rosa (hocico), 2 círculos pequeños en negro (orificios nariz), dos tiras inclinadas en negro (cejas), 2 círculos medianos blancos (ojos), 2 círculos más pequeños negros (pupilas) y una luna creciente en negro (boca). Con las formas anteriores, comienza a formar al pequeño cerdo, acomodando cada forma en su lugar. De ser posible, pega cada uno de ellos. Al tener todo acomodado, adherimos la figura en la camiseta usando el pegamento textil. Presionamos firmemente para que se adhiera. Para que pueda aguantar las lavadas, puedes unir las orillas con aguja e hilo. Esperamos de 2 a 4 horas.

¿Dónde puedo ver al payaso Plim Plim?

Para que puedas seguir de cerca las aventuras de Plim Plim, Hoggie y todos sus amigos, es posible ver sus capítulos en las plataformas de Netflix y Prime Video. Por suerte, también puedes encontrar algunas de sus aventuras en su cuenta oficial de YouTube.

Aprovecha la oportunidad para hacer camisetas con la técnica que te explicamos, manualidades en las que vas a aprovechar la tela reciclada que tienes arrumbada en la casa.