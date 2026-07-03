La receta de tortillas de harina de la Chef Zahie que debieron seguir Carmen y Michelle en MasterChef 24/7

Las tortillas de harina se convirtieron en uno de los grandes desafíos para dos participantes de MasterChef 24/7 en el reto por equipos. Carmen y Michelle enfrentaron dificultades al preparar este básico de la cocina mexicana. Aunque parecen sencillas, lograr una tortilla suave, elástica y bien cocida requiere técnica, proporciones precisas y paciencia, por lo que esta receta de la Chef Zahie Téllez es perfecta y la que quizás debieron seguir las cocineras.

MasterChef 24/7: la receta de la Chef Zahie de tortillas de harina

La Chef Zahie Téllez, jueza en MasterChef México 2026, compartió hace algunas semanas una receta ideal para preparar tortillas de harina caseras, una fórmula que destaca por su sencillez y por ofrecer un resultado digno de cualquier cocina profesional.

"Las mejores tortillas de harina hechas en casa, guarda esta receta para que las cocines pronto", escribió la especialista culinaria para acompañar la publicación en Instagram.

Ingredientes:



4 tzas de harina de trigo

1 1/2 cdas de sal

200 g de manteca de cerdo a temperatura ambiente

600 ml de agua potable caliente

Las tortillas de harina recién hechas pueden servirse de inmediato o conservarse envueltas en un paño limpio.|Canva

Cómo hacer las tortillas de harina con la receta de Zahie Téllez

Además de la calidad de los ingredientes, uno de los secretos para obtener tortillas de harina perfectas es respetar el tiempo de reposo de la masa y evitar agregar harina en exceso al momento de estirarlas. Esto permite que conserven su elasticidad y queden suaves después de la cocción.

Paso a paso:



En un bowl, colocar la harina y la sal; mezclar. Agregar la manteca poco a poco e integrar hasta obtener una textura arenosa. Hacer un hueco al centro y verter el agua caliente poco a poco; amasar hasta obtener una masa suave y homogénea. Dejar reposar durante 15 minutos. Formar bolitas del mismo tamaño y estirar con rodillo hasta dar forma de tortilla. Cocinar en un comal caliente hasta que estén ligeramente doradas por ambos lados. Servir y acompañar con lo que se prefiera.

El resultado son tortillas suaves, flexibles y con un sabor tradicional, ideales para acompañar desde guisos hasta preparar burritos, quesadillas o simplemente disfrutarlas con mantequilla.

Sin duda, dominar esta receta puede marcar la diferencia en cualquier reto culinario, tal como quedó demostrado en MasterChef México 2026, donde un platillo aparentemente sencillo puso a prueba la técnica y experiencia de los concursantes.

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