Los 3 errores más comunes que pueden dañarte la piel en la primavera 2026

Se acerca la primavera y con ella los coloridos jardines y un brilla distintos en el sol. La temperatura comenzará a elevarse y la exposición a los rayos UV se convertirá en una gran idea para muchas personas.

Sin embargo, los cuidados que debemos tener sobre nuestra piel no deben suprimirse si queremos evitar dañarla. Ahora, con el uso de la Inteligencia Artificial (IA) no solo podemos conocer cómo protegerla durante todo el año, sino también qué errores debemos evitar.

Cuidar la piel en primavera

Con la primavera, el cuidado de la piel en México se enfrenta a desafíos distintos, según Gemini. La IA pone de relieve “la radiación solar extremadamente alta (especialmente en el Altiplano y CDMX), una humedad variable y el aumento de la contaminación urbana”.

Es por eso que insiste en la necesidad de cuidar nuestra piel en la estación que se avecina con el fin de prevenir el envejecimiento prematuro, eliminando impurezas, hidratándola adecuadamente y, sobre todo, protegiéndola de la exposición solar diaria.

Errores que pueden dañar la piel

Tras analizar diferentes bases de datos, Gemini explica que llegar a la primavera 2026 con una piel radiante requiere más que solo cambiar las cremas pesadas de invierno por texturas ligeras. “A medida que los días se alargan y la radiación UV aumenta, es fácil caer en hábitos que, aunque parecen inofensivos, pueden comprometer la barrera cutánea”, advierte.

La Inteligencia Artificial hace hincapié en los tres errores más críticos que deberías evitar esta temporada si no quieres dañarte la piel:

Subestimar el índice UV de mañana: Es un error común pensar que si el día está fresco o nublado, la protección solar no es necesaria. En primavera, los niveles de radiación aumentan drásticamente antes de que sintamos el calor del verano.



El Riesgo: La exposición acumulada sin protección acelera el fotoenvejecimiento y puede causar manchas difíciles de tratar (hiperpigmentación).

La Solución: Usa un protector solar de amplio espectro (SPF 30 o superior) todos los días, incluso si te quedas en interiores cerca de ventanas. Si vas a realizar actividades al aire libre, como salir a correr, recuerda reaplicar cada dos horas.

Exfoliación agresiva para "renovar" la piel: Con el cambio de estación, muchas personas sienten la necesidad de eliminar las células muertas del invierno mediante exfoliantes físicos (scrubs) o químicos muy fuertes.



El Riesgo: La barrera cutánea en primavera suele estar más sensible debido al polen y los alérgenos ambientales. Una exfoliación excesiva deja la piel vulnerable a irritaciones, rojeces y dermatitis por contacto.

La Solución: Opta por exfoliantes suaves, como el ácido láctico o enzimas de frutas, y limita su uso a una o dos veces por semana. Prioriza siempre la hidratación posterior para sellar la humedad.

Olvidar la limpieza nocturna profunda: En primavera pasamos más tiempo fuera y el aire suele estar cargado de partículas: polución, polvo y, sobre todo, polen.

