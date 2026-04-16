Esta es la poderosa razón para hervir cáscaras de naranja con canela

Probablemente has leído o escuchado que hervir cáscaras de naranja y canela puede resultar en un agradable beneficio para tu hogar. Ambos elementos sirven como alimentos que benefician en diferentes aspectos la comida de las personas, pero en esta oportunidad lo que se busca es que su aroma aporte lo suficiente para mantener una esencia especial. A continuación encontrarás toda la información.

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¿Por qué deberías hervir cáscaras de naranja con canela?

Esta combinación no es una simple buena mezcla para que huela rico, sino que aporta un impacto de frescura y limpieza que es difícil de encontrar por sí sola. Es una de esas opciones caseras, saludables y sustentables, pues se reciclan pedazos de la fruta que normalmente se lanzarían al desperdicio. Y por si eso no fuera suficiente, neutraliza malos olores y cuenta con un olor cálido y agradable.

Además de las cáscaras, la reutilización de los elementos también se aplica con la canela, pues se pueden utilizar tubitos previamente usados. Aunque si deseas que tu aromatizante natural impregne de mejor forma todos los rincones de tu hogar, se recomienda que lo hagas con una nueva tablita de canela.

Parte de las ventajas de estos productos radica en que no tiene químicos agresivos, por lo que es la opción ideal para todos los amantes de las alternativas saludables y amigables con el medio ambiente. Y sin lugar a dudas el punto a destacar es que suele ser un aroma que relaja a las personas. Esa combinación de cítrico con dulce de la canela, resulta ideal para muchos que llegan a su casa llenos de estrés por el trabajo.

¿Cómo se hace y qué lleva este aromatizante de cáscaras de naranja con canela?

Sin mayor información sobre los beneficios, se requiere lo siguiente para hacer este aromatizante:

Ingredientes

Tres a cinco cáscaras de naranja

Dos ramitas pequeñas de canela

Agua

Realización