El truco casero para limpiar las sandalias antes de que llegue el verano consiste en utilizar una combinación de cepillado suave, goma de borrar especial para ante y limpieza localizada con vinagre blanco. Esta técnica es especialmente útil para modelos fabricados en gamuza o ante.

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Este método permite eliminar suciedad superficial, marcas y zonas oscurecidas sin dañar el material. Los expertos en cuidado del calzado recomiendan realizar una limpieza preventiva antes de volver a usar las sandalias de temporada.

Además de mejorar su apariencia, este mantenimiento ayuda a prolongar la vida útil del calzado y conservar su textura original. Toma nota del truco casero que querrás implementar este verano.

¿Cómo limpiar las sandalias con manchas sin dañarlas?

El cuero y la gamuza son materiales elegantes para el verano, pero también los más delicados. Por eso es importante evitar el exceso de agua y los productos abrasivos.



Cepillar la superficie: eliminar polvo y suciedad superficial. Utiliza un cepillo específico para ante o uno de cerdas suaves. Realiza movimientos en la misma dirección para levantar el pelo del material sin desgastarlo. Usar una goma para ante o goma de borrar limpia: eliminar manchas secas. Frota suavemente sobre las marcas visibles para desprender la suciedad adherida sin alterar la textura de la sandalia. Aplicar vinagre blanco en manchas difíciles: limpiar zonas más resistentes. Humedece ligeramente un paño limpio con vinagre blanco y pásalo sobre la mancha. Una vez seco, vuelve a cepillar para recuperar el acabado uniforme.

Según especialistas en conservación de calzado, el vinagre blanco puede ayudar a eliminar ciertas manchas superficiales gracias a sus propiedades limpiadoras. Pero hay que utilizarlo en cantidades mínimas y sobre áreas específicas.

Cuidados que ayudan a mantener las sandalias impecables durante todo el verano

La limpieza es solo una parte del mantenimiento. Algunos hábitos sencillos pueden ayudar a conservar el calzado en mejores condiciones durante toda la temporada.



Guardarlas en un lugar seco: evitar humedad y deformaciones. El exceso de humedad puede favorecer la aparición de manchas y deteriorar algunos materiales.

evitar humedad y deformaciones. El exceso de humedad puede favorecer la aparición de manchas y deteriorar algunos materiales. Limpiarlas después de cada uso intenso : impedir que la suciedad se acumule. Retirar el polvo o la arena de forma regular facilita el mantenimiento posterior.

: impedir que la suciedad se acumule. Retirar el polvo o la arena de forma regular facilita el mantenimiento posterior. Utilizar protectores específicos para ante : crear una barrera frente a manchas y humedad. Existen sprays diseñados para proteger materiales delicados sin alterar su apariencia.

: crear una barrera frente a manchas y humedad. Existen sprays diseñados para proteger materiales delicados sin alterar su apariencia. Evitar la exposición prolongada al sol cuando no se usan: conservar el color original. La radiación solar puede provocar decoloración con el paso del tiempo.

Los expertos en cuidado del calzado coinciden en que una limpieza suave y periódica es más efectiva que intentar eliminar manchas muy acumuladas al final de la temporada. Además, los materiales delicados como el ante responden mejor a tratamientos poco agresivos y realizados con regularidad.

Con este sencillo truco casero, tus sandalias pueden recuperar su mejor aspecto antes de la llegada del verano. Así te acompañarán durante toda la temporada luciendo prácticamente como el primer día.