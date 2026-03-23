El fortalecimiento de los músculos es una parte importante de un programa para estar en forma, señala el Instituto Mayo Clinic. Sus expertos afirman que es un componente clave de la salud general porque ayuda a desarrollar huesos fuertes, controlar el peso, mejorar la calidad de vida, tratar afecciones crónicas y agudizar habilidades intelectuales.

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Los especialistas afirman que el fortalecimiento de los músculos puede realizarse en un gimnasio o en la comodidad del hogar. Sin embargo, no solo hay que prestarle atención a la actividad física elegida para conseguirlo, sino también a la relajación y recuperación de los músculos tras el ejercicio.

¿Por qué relajar tus músculos?

Tras analizar diversas fuentes de información, la Inteligencia Artificial (IA) resume que relajar los músculos es esencial para mantener la integridad física y prevenir lesiones a largo plazo. “Cuando el tejido muscular permanece en un estado de tensión constante, se restringe el flujo sanguíneo, lo que dificulta la llegada de oxígeno y nutrientes vitales para la reparación celular”, explica Gemini.

La aplicación de IA destaca que, además del beneficio físico, la relajación muscular actúa como un interruptor biológico para reducir el estrés mental. Por lo tanto, no solo se favorece un descanso más profundo y reparador, sino que también se optimiza la concentración y el estado de ánimo para enfrentar los desafíos diarios con mayor claridad.

¿Cómo relajar músculos tras la actividad física?

A estos aportes hay que añadir lo comentado en el comienzo. No solo hay que enfocarse en la actividad física y sus beneficios para la salud sino que cuidar los músculos es una tarea muy compleja. En este sentido, Gemini precisa que recuperar bien los músculos es tan importante como el entrenamiento mismo para evitar lesiones y seguir progresando.

Para conseguirlo, la Inteligencia Artificial comparte los tres mejores tips para relajar los músculos de forma efectiva:

Movilidad suave y estiramientos dinámicos: En lugar de estiramientos estáticos intensos inmediatamente después de terminar (que a veces pueden causar microdesgarros si el músculo está muy fatigado), opta por movilidad articular.



Realiza movimientos controlados que lleven al músculo a su rango completo.

Si corres o saltas, enfócate en la apertura de caderas y estiramientos suaves de sóleos y gemelos para liberar la tensión acumulada.

Automasaje con "foam roller" o pelota de tenis: La liberación miofascial es una de las herramientas más potentes. Al pasar un rodillo de espuma (foam roller) sobre los grupos musculares grandes, ayudas a "deshacer" los nudos de tensión y mejoras la circulación sanguínea.



Tip pro: No pases el rodillo directamente sobre las articulaciones; concéntrate en el vientre del músculo (la parte carnosa) durante 30 a 60 segundos por zona.

Contraste térmico e hidratación estratégica: El agua es el vehículo que transporta los nutrientes necesarios para reparar las fibras.

