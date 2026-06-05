MasterChef 24/7: Cómo NO usar el rábano, según la Chef Zahie Téllez

El rábano es uno de los ingredientes más frescos y crujientes de la gastronomía mexicana, pero también uno de los más incomprendidos. En la cocina de MasterChef 24/7, los errores con los vegetales no se perdonan, y la Chef Zahie Téllez dejó claro en el reto por equipos que existe un error importante que se podría cometer al integrarlo en un platillo.

El error con el rábano que la Chef Zahie Téllez indicó en MasterChef 24/7

Si quieres cocinar como todo un profesional del reality de cocina, te revelamos el secreto culinario que la Chef compartió para no restarle sabor ni textura a este ingrediente. La Chef Zahie Téllez explicó en entrevista con Antonio Betancourt que no se deben saltear los rábanos porque esto les quita su belleza y hace que se pongan "aguados" y pierdan lo crujientes.

La experta en gastronomía comentó que se debe pensar en el rábano en el pozolo, que se pone hasta el final como complemento para que no pierda su textura, señalando que debe añadirse al final para que mantenga su color y, sobre todo, ese "crujir" característico junto con otros ingredientes como la lechuga. Según la Chef, los puntos clave sobre el uso de estos vegetales en la cocina son:



Textura y frescura: La principal virtud del rábano es su textura crujiente.

Al cocinarlo, pierde esa firmeza que el comensal espera sentir al morderlo.

¿El rábano se puede cocinar? Lo que debes saber como un MasterChef

La cocción de los rábanos depende mucho de la preparación y sí se pueden cocinar, de hecho en muchas cocinas se hace. La idea de que "no se recomienda" suele venir de que al cocinarlos pierden algunas de las características por las que son más apreciados:



Pierden el picor y el crujido característicos. El calor suaviza los compuestos responsables de su sabor picante.

Su textura pasa de firme y crocante a más tierna, parecida a la de un nabo suave.

Una de las principales virtudes del rábano es su textura crujiente que destaca en diversas preparaciones.|Canva

Sin embargo, cocinar rábanos también tiene ventajas:



Su sabor se vuelve más dulce y menos intenso.

Pueden asarse, saltearse, hervirse o incorporarse a sopas y guisos.

Algunas personas los encuentran más fáciles de digerir cocidos que crudos.

Así que no existe una razón de seguridad o salud para evitar cocinarlos; simplemente muchas personas prefieren consumirlos crudos porque es cuando mejor conservan su textura, sabor característico y ciertos nutrientes.

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