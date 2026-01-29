15 ideas para remodelar tu baño con bajo presupuesto; ideal para baños pequeños con poco espacio

Remodelar un baño podría parecer muy complicado; sin embargo, pequeños cambios pueden lograr una gran diferencia. Te compartimos varios consejos para darle un cambio completo a tu baño, podrás aprovechar cada espacio y rincón su es un lugar pequeño.

¡Manos a la obra! Siéntete como en un spa, disfruta cada uno de tus baños como un ritual.

Ideas para remodelar tu baño; se verá amplio y elegante

Paleta de colores neutros: Elige una paleta de colores que vayan con la vibra exacta de lo que buscas reflejar.

Espejo con compartimiento: Si tienes productos como medicamentos o shampoos en tus sanitarios, puedes usar un espejo con compartimiento para guardarlos después de su uso.

Espejo con iluminación: Una buena iluminación hará que tu baño se vea minimalista y además podrás relajarte más durante tu rutina de skincare.

Toallas blancas: Agrega un par de toallas blancas en tu baño con la finalidad de que le dé un toque elegante y que las puedas cambiar cada cierto día para el secado de las manos.

Ducha de lluvia: Cambia tu cabezal común de ducha por uno estilo lluvia, le dará más lujo a tu baño y disfrutarás de un momento de relajación con la caída del agua.

Plantas: Puedes agregar un par de plantas pequeñas ya sean naturales o artificiales para darle un toque aesthetic a tu bañera.

Detalles de mármol: Te sugerimos cambiar el azulejo por mármol, no te preocupes si no tienes un gran presupuesto, ya que hoy en día existen materiales que lucen tipo mármol y son plegables.

Difusor de aroma: ¡Que tu baño sea toda una experiencia! Coloca un difusor de aromas y tendrás una terapia cada vez que te duches.

Sistema de sonido: Si eres amante de la música y no puedes dejar de escucharla ni en el baño, puedes optar por un sistema de sonido o bien una bocina a prueba de agua.

Estantes flotantes: Esta es la opción ideal para darle un toque elegante a tu baño si es pequeño, ya que podrás colocar objetos en los estantes, pero no abuses, recuerda que menos es más.

Mueble de niveles: Si tienes poco espacio en tu baño un mueble de varios niveles es ideal para poder colocar tus productos.

Mueble debajo del lavamanos: Ideal para el almacenamiento, aquí podrás guardar todo lo que no se vea bien visualmente.

Dispensador de jabón para manos: Utiliza un dispensador que vaya acorde con la vibra de tu baño y elige tu aroma favorito.

Cestas organizadoras: Coloca cestas para guardar las toallas o productos que debas tener a la mano, elige una textura y un color tenue para que haga juego con el baño.

Cambia el grifo: Un grifo oxidado siempre se verá sucio... Cambialo por uno que luzca de buen material, juego con el color plateado y dorado para darle elegancia.