¿Cómo estilizar el corte bob japonés para tener un look diferente en primavera?

El corte bob japonés se ha convertido en toda una tendencia, ya que es un peinado corto que le aporta versatilidad y elegancia a quien lo usa. Es usual que muchos piensen que no es posible cambiar su aspecto debido a su longitud, pero no es así, ya que podemos estilizar su aspecto en unos sencillos pasos.

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Es así que te vamos a detallar cómo puedes lograr un look diferente para la primavera, ideal para usarlo en cualquier día de la semana, así que descubre todas las opciones disponibles.

¿Cómo estilizar el bob japonés?

Para tener mejores opciones, consultamos con el Modo IA de Google para conocer diversas ideas para estilizar el corte bob japonés, quien en pocos segundos nos proporcionó ideas diferentes para mejorar su aspecto en la primavera:

“Flicked out”: Un estilo de los 60, que se destaca por hacer las puntas hacia afuera, efecto que se logra con ayuda de la plancha. Es importante que mantengan una raíz pulida para que mantenga la elegancia.

Wet Look: Coloca gel y péinalo por todo el cabello para colocarlo por detrás de las orejas, un look que todos van a querer ver.

Textura “airy”: Ideal si buscas un aspecto más ligero o liviano para primavera; puedes aplicar un spray de sal marina o champú en seco para tener volumen en la coronilla.

puedes aplicar un spray de sal marina o champú en seco para tener volumen en la coronilla. Accesorios minimalistas: Aplica clips de colores mate o metálicos que sean delgados; úsalos de forma asimétrica. Sujeta un mechón frontal por encima de la sien para estilizar.

¿Cómo es el bob japonés?

El corte bob japonés se destaca por ser un estilo corto de pelo, el cual suele estar entre la mandíbula y la clavícula; la mayoría de las veces, su longitud puede ser desde la mandíbula o barbilla; todo dependerá de la longitud que se busque.

Aunque es un estilo que todas podemos usar, es una realidad que dicho corte favorece notablemente a quienes tienen rasgos muy marcados y el rostro ovalado, ya que se encarga de darle un toque moderno y generar mayor protagonismo en la mirada.