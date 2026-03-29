Estas son las frutas que no van en el refrigerador

Aunque en el discurso general el refrigerador sirve para cuidar los alimentos de su pronta descomposición, el caso de las frutas es uno muy particular. Estas también requieren de su debida refrigeración, pero no todas y a continuación se dan las razones. Por ello, este artículo puede ser de suma relevancia para los propósitos de cuidar lo que compras… esto para que te rindan más.

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¿Cuáles son las frutas que no debes refrigerar?

La particularidad con estas frutas es que muchas crecen en climas tropicales y completamente cálidos, por lo que estar en temperatura ambiente no les generará ningún tipo de problema. Entonces, aunque sea con buena intención, meterlas al refrigerador opaca su sabor, afecta su textura e interrumpe su proceso natural de maduración.

Dicha situación provoca daño por frío, lo cual se identifica con las manchas negras, una pulpa blanda o sin sabor y cáscara arrugada. Ante eso, estas son las frutas que regularmente se meten al refri, pero que no lo necesitan… al menos hasta que no las cortes-abras.

Papaya - Lo recomendado con esta fruta es dejarla madurar fuera del refrigerador y ya que se corte o que esté lista para comer, meterla al refri puede ser una buena idea.

Lo recomendado con esta fruta es dejarla madurar fuera del refrigerador y ya que se corte o que esté lista para comer, meterla al refri puede ser una buena idea. Plátano - El frío provoca que la cáscara se oscurezca de inmediato y detiene su proceso de maduración. Por ello debe vivir fuera del refrigerador, además se recomienda separarlo por pieza y envolver el tallo con papel aluminio para que se conserven durante más tiempo.

El frío provoca que la cáscara se oscurezca de inmediato y detiene su proceso de maduración. Por ello debe vivir fuera del refrigerador, además se recomienda separarlo por pieza y envolver el tallo con papel aluminio para que se conserven durante más tiempo. Naranja y/o toronja - Estas frutas cítricas se conservan perfectamente a temperatura ambiente, con una buena ventilación y sin contacto directo con la luz del sol.

Estas se conservan perfectamente a temperatura ambiente, con una buena ventilación y sin contacto directo con la luz del sol. Piña - Aquí ocurre lo mismo que con la papaya, de preferencia déjala fuera del refri, esto hasta que ya la partas en rodajas o la peles por completo.

¿Cómo logras que tus frutas duren más tiempo?

Instancias como la Procuraduría Federal del Consumidor indica que no se deben juntar frutos climatéricos con frutos no climatéricos. En este caso, el plátano o el mango producen etileno… un gas que acelera el deterioro de frutas como la toronja, la piña o la naranja.