Estas son las frutas que abundan en primavera; aprovecha y consúmelas

No hay duda de que la primavera tiene muchos temas desde dónde entenderla, pero en cuanto a lo respectivo del hogar, puede ser una época de consumo abundante de distintas frutas que son propias en esta temporada. En ese sentido, lo que se recomienda es conocer perfectamente cuáles son ellas y al mismo tiempo conocer los beneficios existentes. Y sin más, he aquí la información.

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¿Cuáles son las frutas que abundan en primavera?

Dadas las condiciones climatológicas, la primavera hace que en México algunas frutas sean más accesibles en todos los sentidos. Dado que son de temporada, hay más, están más baratas y las encuentras en las fruterías locales, por lo que no es necesario ir a los “grandes” establecimientos. Por ello, haz tu plan para incluirlos en tu dieta.

Mango

Esta probablemente es la más popular, la cual se disfruta por ser dulce, aromática y de pulpa jugosa. Su temporada ideal va desde abril hasta agosto, por ello ya todos presumen que disfrutan su respectivo mango en todas sus presentaciones, tales como el ataulfo, petacón o manila. Chiapas, Nayarit, Guerrero y Sinaloa son los principales exportadores.

Plátano

Aunque esta es una de las frutas más consumidas con regularidad, su temporada de mayor producción es la primavera. Evidentemente parte importante es la cantidad que se produce, pero estos alimentos tienen su mejor sabor también en estas fechas. Los estados donde se generan los plátanos son Veracruz, Chiapas y Tabasco.

Fresa

Este alimento tiene sobre todo producción en Michoacán, Guanajuato y Baja California. Uno de los temas es que regularmente la fresa es cara, sin embargo esta es la fecha que se puede encontrar a mejor precio. Con ello, se puede agregar básicamente en todo tipo de comida, pues se le ve en ensaladas, licuados o mermeladas.

Mamey

Esta es otra de las frutas que suelen asociarse con precios altos, pero tal vez tiene menos seguidores que la fresa. Sin embargo, su sabor dulce, su pulpa naranja y su textura suave también se usa en licuados o en cócteles frutales. Su temporada de producción es menos amplia, pues llega de marzo a mayo. Los estados donde se produce son Guerrero, Veracruz y Yucatán.

Melón

La gran producción de este fruto inicia en primavera y se extiende hasta el verano, sembradas y cosechadas sobre todo en Sonora, Michoacán y Coahuila. Aquí es ampliamente conocido el sabor del melón, que se disfruta por su sabor dulce y su alto contenido en agua.

@aztecanoticias #NuestroMéxico | El melón chino, un producto estrella del campo guerrerense, cultivado con paciencia y conocimiento por campesinos como Luis y David, quienes sueñan con que sus productos se vendan en mercados internacionales. Diana Morales con la información en #LosRuizLara #AztecaNoticias #Noticias #Melón #Melones #Acapulco #Guerrero #Cosecha #Trabajo #TikTokInforma #LoDescubríEnTikTok ♬ sonido original - Azteca Noticias

Piña

Este fruto es normal verle durante los 365 días del año, pero los expertos destacan que en esta época (abril y mayo) tiene su mejor sabor. Lo grandioso de este fruto es que se puede usar en distintos sabores, pues ofrece una esencia dulce pero ácida. El estado que más produce la piña es Veracruz y detrás se encuentran Oaxaca y Tabasco.